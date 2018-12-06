Akit'in 'firari' olduğunu iddia ettiği Hasan Cemal, ifade vermek için adliyedeydi: Eğer bir yazı, bu ülkede suç unsuru haline getiriliyorsa...

50 yıldır gazetecilik yapan T24 yazarı Hasan Cemal, Yeni Akit gazetesinde "yurt dışında firari yaşadığının" iddia edildiği bugün (6 Aralık 2018) Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'ndaydı. Cemal, 9 Temmuz’da T24'te yayımlanan köşe yazısında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla ifade verdi.

Hasan Cemal, "Dikta, Diktatör" başlıklı yazısıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kaleme aldığı yazının ‘suç olmadığını’ belirterek şunları söyledi:

"Bu yazı, ifade özgürlüğümü kullanmaktadır. Bu yazı ifade özgürlüğümü savunmaktır. Bu yazı, eğer bir ülkede suç unsuru haline getiriliyorsa, o ülkede ifade özgürlüğü yok demektir. O ülkede hukukun üstünlüğü yok demektir. Ve, o ülkede demokrasi yok demektir. Ben bu yazımı bugün de özgürlük ve hukuk adına savunuyorum. Şimdi bu konuda bir karar vermek durumunda olan sizsiniz Sayın Savcı. Siz ne diyorsunuz? İfadem bundan ibaret, teşekkür ederim."

"Köşe yazımdaki ifadelerle Fuat Avni’nin ifadeleri arasında bağ kurulması yanlıştır"

Hasan Cemal; “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan tespitte FETÖ/PDY terör örgütünün kara propagandasını yapan Fuat Avni isimli Twitter kullanıcısının yoğun biçimde kullandığı “Tek Adam”, “Diktatör”, “Sivil Darbe” gibi ifadelerin köşe yazınızda sizin de birden fazla kez kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu konuda ne dersiniz” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fuat Avni’yi tanımam. Ben de herkes gibi basından duyduğum kadarıyla bilirim. Benim köşe yazımdaki ifadelerle Fuat Avni’nin kullandığı ifadeler arasında bağ kurulması yanlıştır.”

"FETÖ/PDY ile iltisak kurulmaya çalışılması kanuna aykırıdır"

T24 ve Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz de, soruşturmanın CİMER üzerinden yapılan bir başvuru sonrasında başlatıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "yetkisizlik" kararı verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturması açılması kanuna ve hukuka aykırıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi nedeniyle başlatılan bir soruşturmadan hareketle de FETÖ/PDY örgütü ile iltisak kurulmaya çalışılması Ceza Mahkemeleri Kanunu'na aykırıdır” dedi. İlkiz, takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

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Akit gazetesi bugün “Hainliği böyle beslemişler” başlığı ve Mustafa Durmaz imzasıyla manşetten yaptığı yayında "Hasan Cemal hakkında FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğunu" iddia etmiş ve İstanbul'da yaşayan, bugün de adliyeye giderek ifade veren Hasan Cemal'in "yurt dışında firari bir hayat sürdüğünü” öne sürmüştü.