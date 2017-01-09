Akit’e 3 kuruşluk dava

Avukat Efkan Bolaç, Akit gazetesine Barış Atay hakkında yapılan bir haber için 3 kuruşluk dava açtığını duyurdu.

Akit, oyuncu Atay için İzmir Adliyesi yakınında yaşanan terör saldırısıyla ilgili paylaştığı mesajlarına yönelik olarak “Barış Atay'dan provokasyon!” başlıklı bir haber yapmıştı. Haberde, “İzmir'de yaşanan hain saldırı sonrası, Gezi kalkışmasında boy gösteren oyuncu Barış Atay provokasyona girişti” ifadelerine yer verilmişti.

Bolaç, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Müvekkilim Barış Atay hakkında yaptığınız provokatif haberiniz için Anadolu 15 sulh hukukta ederiniz kadar, 3 kuruşluk, dava açtık. Yani rakamla 0.03 TL'lik dava açtık arkadaşlar. Belki çok buluyorsunuz ama maalesef harca tabi davalarda bir miktar belirtmek gerekiyor…” ifadelerini kullandı.