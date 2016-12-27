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Medya

Akit, yine mahkûm oldu; tazminat ÇYDD'ye bağışlanacak

Tezcan Karakuş Candan, kazandığı tazminatı ÇYDD’ye bağışlayacak

27 Aralık 2016 20:08

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'a “kahpe” diyen Yeni Akit gazetesi mahkûm oldu.

Odatv’de yer alan habere göre, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendisini hedef gösteren, hakaret içerikli haberlerine ilişkin Yeni Akit Gazetesi’ne açtığı tazminat davasını kazandı. 

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yeni Akit Gazetesi’nin, Candan’a 6 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Candan, kendi nezdinde tüm kadınlara hakaret eden gazeteden tahsil edilecek parayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) kız çocuklarının okuması için bağışlayacağını söyledi.

Yayınladıkları haberlerde ve köşe yazılarında Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendisini hedef gösteren, “kahpe”, “yüzsüz” , “aşağılık” “ne mal olduğunu gözünden anlarım” ifadeleriyle şeref ve haysiyetine dil uzatarak hakaret eden Yeni Akit Gazetesi’ne açtığı davayı kazandı.

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