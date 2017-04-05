Akit yazarından Yusuf Kaplan'a: Otur oturduğun yerde, bu kibir seni bitirdi!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile tartışan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'a tepki gösterdi. Kaplan'ın tartışma esnasında kullandığı "Adam gelir dinler. Dolaşıyorsunuz, Yusuf Kaplan konuşuyor. Abuzittinin birisi değil ki" ifadesini tiye alan Yılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Avrupa Birliği Projeleri’nin başındayken gıkını çıkarmadığın devlet erkânına, muhalefet ağzıyla, Ortaçağ Avrupa’sının barbarlığıyla davranacaksın. Bir de itibar görmeyi bekleyeceksin. Otur oturduğun yerde" diye yazdı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanı muhalefetin 'hayır' çadırına girdi, böyle bir saygısızlıkla karşılaşmadı. Sen bu kaba sabalığınla, CHP muhalefetini bile solladı. Bu kibir seni bitirdi" ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz'ın “Yusuf Kaplan Abuzittin değildir, Bakan Kılıç!” başlığıyla yayımlanan (5 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Temel-Dursun fıkrası gibi bir olay yaşanmış!

Şimdi Siirt’te bir kitap fuarı var...

Yusuf Kaplan da orada, bir salonda konuşma yapmaktaymış!

Malum... Referandum arifesi tabii...

Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri...

İktidar, muhalefet...

Kim varsa sahada...

E Bakan Çağatay Kılıç da sahada tabii...

Siirt’te “evet” kampanyası için kitap fuarındaymış!

Ve hayatının hatasını yapmış!

Ansızın, Yusuf Kaplan’ın, hım hım hım diye konuştuğu salona dalmış!

Yusuf Kaplan da “Ben Abuziddin diğiliiiiim” diye bas bas bağırmış!

Bakan Kılıç da, “Asiller idare eder, acizler şikâyet eder” derler ya... Aynen öyle asaletle davranmış... Salondan çıkmış!

E gel de yazma şimdi...

Bin kere söyledim...

Daha kaç kere söyleyeyim?

Yusuf Kaplan, ordinaryüs profesördür diye...

Doçenttir, filozoftur, alimdir, dir dir dir...

Aklınıza hangi unvan geliyorsa ona sahip biridir.

Yani...

İlim ehli, ârif oldukça “hiç”leşir falan hikâye...

Yusuf Kaplan, bugüne bugün, milletin liderine “manyak mısın sen” diyen biridir!

Analar böyle bir beyin doğurmadı...

Sizin beyninizin iki lobu varsa, onunkinde beştir.

Akıllıdır, zekidir, bilgilidir dir, dir, dir...

Aklınıza gelen gelmeyen her şeyi bilir!

Bu üstünnnn şahsiyet, bildiğiniz prototiptir!

E madem öyle, siz de ona göre muamele edeceksiniz!

Bakan da olsanız, haddinizi bileceksiniz yani...

Mesela konferans mı verecek?

İki masa, iki sandalye koyacaksınız...

Birine Yusuf Kaplan, diğerine “egosu” otursun diye...

Uçakta, arabada iki kişilik yer ayırtacaksınız!

Birine Yusuf Kaplan, diğerine egosu otursun diye...

Hani Yusuf Kaplan Twitter hesabından, “Nihat Hatipoğlu YÖK üyesi yapılmış! Şaka gibi! Adam yok bu memlekette değil mi? En iyisi kapatın YÖK’ü bitsin bu iş!” dedi ya...

Hemen “Emret... Sen ne diyorsan, o abi” deyip, YÖK başkanını görevden alıp, koltuğuna “ben de varııım” diye el kaldıran, her makama kendini layık gören, Yusuf Kaplan denen üst aklı, akıllı bıdığı oturtacaksınız!

Bakan Akif Çağatay Kılıç’la hiç karşılaşmadım!

Lakin, ne kadar asaletli bir insanmış!

Yusuf Kaplan gibi kendini dev aynasında gören bir kibir abidesini, suhuletle karşılamış!

İzleyin videolarını görün!

Derkenar akıl!

Elbette derkenar kalacaksın!

Yahu, böylesi bıçak sırtı bir süreçte, referandum arifesinde değil...

Sair zamanda dahi olsa...

Bakan Kılıç, seni adam yerine koymuş, değer vermiş, seni basıp geçmemiş... Bir selam vereyim demiş... Konuşmana misafir olmuş... Ama sen bu devletin bakanını, Almanya’nın bakanlarımıza reva gördüğü gibi bir kabalık, Hollanda’nın bakanlarımıza yaptığı gibi saygısızlıkla karşılayarak rencide edeceksin!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Avrupa Birliği Projeleri’nin başındayken gıkını çıkarmadığın devlet erkânına, muhalefet ağzıyla, Ortaçağ Avrupa’sının barbarlığıyla davranacaksın!

Bir de itibar görmeyi bekleyeceksin!

Otur oturduğun yerde... Hım hım hım diye konuş orada burada işte! O günü çoook beklersin!

Çünkü... “Ben abuziddin değiliiiim” diye ağlasan da...

Almanya kadar Neonazi, Hollanda kadar saygısız ve kabasın!

Zaten dağınık saçınla başınla da, kendine İslam aleminin alimlerini değil, Avrupa medeniyetinin zangoç kılıklı filozoflarını model aldığını haykırmaktasın...

Şu haline bakar mısın?

Bu milletin iradesini kovmakla ne kazandın?

Cumhurbaşkanı muhalefetin “hayır” çadırına girdi... Böyle bir saygısızlıkla karşılaşmadı!

Sen bu kaba sabalığınla, CHP muhalefetini bile solladın!

Bu kibir seni bitirdi...

Yaktı, kül etti haberin yok!