Akit yazarından Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'a: Bu kadar ciğersiz olma; manyak mısın; yürü, git işine!

Yeni Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'a yönelik ağır ifadeler kullandı. Kaplan'ın, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut'u eleştirirken dile getirdiği "Jölelilerle, şunlarla, bunlarla gaz veriyorlar memleketi batırdılar" sözlerine ilişkin olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki aile fotoğrafını hatırlatan Yılmaz, "Koskoca adamsın ya… Bu kadar ciğersiz olma! Avrupa’dan bu kadar korkma ya! Manyak mısın sen? Allah’ın gücü her şeye yeter de! Allah her şeye kâfidir de! Müslümansın!" görüşünü dile getirdi. Kaplan'a "Şirke mi düşeceksin sen?" diye soran Yılmaz, "Tövbe et, yoksa ahirette ne yüzle müslümanların yüzüne bakacasın sen. Yok, demiyor musun? Fabrika ayarlarına dönemiyor musun? İlle de 'İngiliz anahtarları' arasında mı kalmak istiyorsun? Yürü git işine" ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz'ın, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Fotoğrafına Bak da Ağla Yusuf Kaplan" başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2016) yazısı şöyle:

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın verdiği o toplu fotoğrafa bak da gör Yusuf Kaplan!

Bak da ağla…

Bak da utan…

Cumhurbaşkanı bu işte…

Peki, sen kimsin?

Bir Müslüman olarak, hangi gücün mutlak kudrette olduğuna inanır, hangi güce eğilirsin?

Hangi güçlere karşı “ezik” ve kifayetsiz hissedersin?

Biz biliriz… Seni teşhis eden o yüz kızartıcı sözlerini ayyynen buraya alayım ki, nasıl bir Müslüman olduğunu cümle âlem de bilsin!

Ne demiştin?

“Avrupa Birliği’yle ilişkileri ne yaptık? Buzdolabına kaldırdık… Manyak mısın sen? Avrupa Birliği’yle ilişkileri niye donduruyorsun sen? NATO ile ilişkilerimizi devam ettirmemiz lazım! Batı ittifakıyla ilişkilerimizi devam ettirmemiz lazım! Yoksa vururlar kafamıza, çökertirler. Bu ülkede, bu ülkenin çocuklarının elinde değil ipler.”

Ha şimdi tam burada o fotoğrafa yeniden bak Yusuf Kaplan!

Kimlerin elindeymiş?

Bu ülkede, bu ülkenin çocuklarının elinde miymiş ipler?

Söylesene!

Vurdular mı kafamıza? Çökerttiler mi bizi?

Hani “Ben konuşmayacağım da kim konuşacak abi?” diyordun?

E hadiii… Konuuuş, tutan mı var dilini?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı hım, hım, bağırıp çağırıyor, kaplan kesiliyordun…

E hadiii!

İslam ülkelerinin sıkılı bir yumruk gibi durduğu bu fotoğrafa bak da, öyle konuş! Görelim kalibreni!

Korkma… Avrupa kulağını çekerse, biz tutarız elini! Konuşacağın varsa konuş…

Özür dileyeceğin varsa dile diye söylüyorum! Dilini yutma diye… Cumhurbaşkanı’na “manyak mısın sen” dediğin cesaretle, hadisene…

Hani Tarzan gibi göğsüne vura vura, “Ben yüreği yanan bir Müslüman olarak konuşuyorum tamam mı?” demiştin ya!

Eeeee? Bir Müslüman olarak, “İslam İşbirliği Teşkilatı”ndan yana da fikrin vardır öyleyse!

Mesela pusulası Avrupa’ya ayarlı İslam ülkelerini, Avrupa hegemonyasına karşı ezik ve aşağılık kompleksli bir politika izlemekle suçlayacaksındır…

Avrupa’nın İslam ülkelerini yok sayan Ortadoğu projelerine karşı neden ortak bir ümmet bilinci, İslam ülkeleri birliği oluşturamadığımızdan yakınacaksındır…

Hani Cumhurbaşkanı’na kendince “ayar” çektiğin o konuşmanda,“Yalakalık mı yapacağım ben? Yeter ya! Batırdılar memleketi! Yalakalık yapa yapa, jölelilerle, şunlarla, bunlarla… Habire gaz veriyorlar! Memleketi batırdılar ya!” demiştin ya… O yüzden diyorum ki, Avrupa Birliği ülkelerine de yalakalık yapma!

“Yeter ya!” demeyi biliyorsan, AB ülkelerine de “yeter ya” demeyi bileceksin yoksa böyle vururlar kafana!

Bakmazlar seyrek ve dağınık saçlarına…

Çökertirler…

Senin de söylediğin gibi “basiret lazım burada, feraset lazım”, bu yakışır Müslümana!

Yoook, bu fotoğrafı yok sayarsan… Cumhurbaşkanı’na kağıttan kaplan kesilip, Avrupa’ya korkakça yalakalık edersen, çok fena olur sonra…

“Şecaat arz ederken, merd-i kıbtî sirkatin söylermiş” misali, Avrupa’nın gücü karşısında rükû edersen, ilmin de, irfanın da murdar olur, Müslümanlar üzer seni, çizer bundan sonra… Siler…

Müslüman camia vurmasa da Allah vurur kafana! Çökertir…

Perçemlerinden tâ AB ülkelerine kadar sürükler…

Dur senin repliklerinle konuşayım hım, hım…

Koskoca adamsın ya… Bu kadar ciğersiz olma! Avrupa’dan bu kadar korkma ya! Manyak mısın sen? Allah’ın gücü her şeye yeter de! Allah her şeye kâfidir de! Müslümansın! Şirke mi düşeceksin sen?

Tövbe et… Yoksa ahirette ne yüzle Müslümanların yüzüne bakacaksın sen?

Yok, demiyor musun?

Fabrika ayarlarına dönemiyor musun?

İlle de “İngiliz anahtarları” arasında mı kalmak istiyorsun?

Yürü, git işine!

Aman üstü kalsın! Millet için endişelenme! Millet biziz! Biz, milletiz!

Allah’ın gücünden başka bir güce karşı, ölürüz de eğilmeyiz!

Bize Allah yeter!

Avrupa komplekslileri, iman kuvvetimizle ezer geçeriz!

Hele bir İslami Interpol kurulsun…

İslam ülkeleri sıkılı bir yumruk gibi, AB karşısında Müslüman şahsiyetiyle dursun…

Hımmmm… Unutmadan bu arada, “Aydın”lığın da, Avrupa korkun da senin olsun…

Biz böyle “sönmüş”, böyle “cılkı çıkmış”, böyle ezik, böyle aşağılık kompleksli, böyle AB tasmalı bir Anadolu tasavvurunu, yürekli bir Cumhurbaşkanı’nın “ümmet bilincine”, dava adamlığına, İslam dünyası için kurduğu hayallere değişmeyiz!

Yani…

Siz öylesiniz, biz böyleyiz!

O fotoğrafa bak ve ağla sen…

Bak hele sen neredesin, “manyak mısın” dediklerin nerede?

Onlar İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ndeeee, sen Avrupa eşiğinde şirinlik yapma derdindesin.