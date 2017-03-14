Akit yazarından Saadet Partisi Genel Başkanı'na: Haddini bil, FETÖ ile hareket edenlerden farkın yok!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan "ziyaret" kriziyle ilgili olarak "Bakanın Hollanda'ya gitme ısrarı doğru değildi; bu yaklaşım şahsiyeti zedeler ve krizi derinleştirir" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na 'tepki' gösterdi. "Haddini bil" diyen Yılmaz, "Varsa yoksa siyonistler, varsa yoksa İngiliz zihniyeti değil mi? Bunun için de mümin şahsiyetinden, milli duruştan firarda bir tavır ortaya koyarak, irtifa kaybetmeye devam ediyorsun. De hele bakalım, senin ne farkın kaldı Feto ile birlikte hareket edenlerden?" görüşünü dile getirdi.

Karamollaoğlu, dün (13 Mart 2017) yaptığı basın açıklamasında şunları söylemişti:

"Hollanda’nın, bu yakışıksız ve derin problemlere sebebiyet verecek tavrını doğru bulmadığımız gibi Dışişleri Bakanımıza yönelik tavra rağmen başka bir bakanımızın aynı gün Hollanda’ya gitme hususunda ısrarını da doğru bulmuyoruz. Zira bu ısrarcı yaklaşım bırakın diplomasiyi, kişisel münasebetlerde bile şahsiyeti zedeler ve oluşmuş krizi daha da derinleştirir. Hükümet temsilcilerinin ülkemizi böyle bir duruma sokmaya sebebiyet vermelerini de tasvip etmiyoruz"

Mehtap Yılmaz'ın "Haddini bil, Temel Karamollaoğlu" başlığıyla yayımlanan (14 Mart 2017) yazısı şöyle:

Her meseleye maydanoz olmasına bakan da milletin yüzde elli oyunu arkasına almış zanneder!

Yahu sen, Saadet Partisi’nin ruhunu kabzeden adamsın!

Erbakan’ın başına 28 Şubat çorabını ören adamlardansın!

İsrail’in ilk Cumhurbaşkanı Chaim Weizmann’ın ve 7. Cumhurbaşkanı’nın okuduğu üniversiteden mezun bir adamsın!

Milli Görüş hareketinde, milli olmayan bir adamsın!

Erbakan’ın, seni “Renksiz, tatsız, tuzsuz, kokusuz, politik bir figür” olarak tasvir ettiği bir adamsın!

Yani...

Dünyanın gözleri önünde vatandaşlarımızın üzerine saldırtılan Welders’ın köpeklerine tavır koyacak cesarette olmamanı anlarım!

Bu özel yaşamında istediğin kadar yengeç gibi yan yan yürü...

İster eğri dur, ister doğru... Seninle işim olmaz!

Lakiiin... Bu milletin hassasiyetlerini diline dolamayacaktın!

Vatandaşlarımızın üzerine itlerini salan Vahşi Batı’ya şirinlik yaparken, haddi aşmayacaktın!

Fatma Betül Sayan, bu devletin bakanıdır!

Nereye ne zaman gideceğini sana mı soracaktı?

İngilizler şişirince kendini “üst akıl” falan mı sandın? Ne hakla, “Bakan Kaya’nın Hollanda’ya gitme ısrarı doğru değildi” diye olaya sazanladın?

Sana fikrini soran mı oldu?

Senden akıl isteyen mi oldu?

Seni üst akıl yerine koyan mı oldu?

Hangi saikle “Hükümet temsilcilerinin ülkemizi böyle bir duruma sokmaya sebebiyet vermelerini de tasvip etmiyoruz” demeye cüret ettin?

O hükümet temsilcileri dediğin İslam Dünyası’nın, Ortadoğu’nun emniyeti... Güvencesi...

Kime söylüyorum?

Yahu bunu sen nereden bileceksin?

Şahsiyetli duruşu... Dünyaya “ayar” veren Reis’in duruşunu şuncacık İngiliz üniversitesinden mezun aklınla mı idrak edeceksin?

Hangi İslami duruşunla, hangi dâvâ şuurunla, hangi milli hassasiyetinle bunu bekliyorsun?

Hadiii... Hepimiz biliyoruz ki bu millet nezdinde “hükümsüz” olan bu beyanı, sırf Avrupa Birliği ülkelerine “şirinlik etmek” için veriyorsun! Konuşurken, milleti değil, Vahşi Batı’yı hesaba katıyorsun! Avrupa Birliği amaçlarını dikkate alıyorsun!

Bu milletin ne hissettiği, ne düşündüğü, ne düşüneceği zerre kadar umurunda değil!

Varsa yoksa siyonistler, varsa yoksa İngiliz zihniyeti değil mi?

Bunun için de mümin şahsiyetinden, milli duruştan firarda bir tavır ortaya koyarak, irtifa kaybetmeye devam ediyorsun!

De hele bakalım...

Senin ne farkın kaldı Feto ile birlikte hareket edenlerden?..

Pensilvanya Şeytanı da, Mavi Marmara katliamında tıpkı senin gibi “safını” belli etmedi mi? İsraillilerin bile “şehit” dediği insanlarımız için, “şehit değiller”, “otoriteden (İsrail’den), izin almalıydılar” demedi mi?

O ne ise, sen de ona öykünen aynı üst aklın aparatısın işte!

Ha bir de, her seçimde sizi çatlata patlata seçim kazanan bir dünya liderine, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olan Reis’e, “devleti yönetenlerin hamasi konuşma ve duygusal tavır alma hakları yoktur” diyorsun!

Yahu Temel, bunu hangi seçim başarınla, hangi lider profilinle söylüyorsun?

Milletin, Wilders’in itleri tarafından parçalanırken AB’ye yağcılık yapan “ezik” lider profilinle mi?

Uluslararası kuralları çiğneyerek bu devletin bakanını elçiliğimize sokmayan Hollanda Faşizmi’ni değil de, Bakanımız Fatma Betül Kaya’yı suçlayan, “gayrı milli” lider kişiliğinle mi?

Senin umurunda mı ki milli haysiyetimiz?

Varsa yoksa kendi çıkar ve menfaatlerin!

Evcilleştirilmişsin!

Hiç bekleme... Uğraşma..

Resmi makamlar bir incelese sevabına yahu! Bizi merakta bırakmasa!

Kim bilir ne numaralar var karakutunda?

O değil de...

Reis millete güvenmekte haklı!

Helal olsun Vallahi!

Millet, gözünden tanımış sizi... Saadet Partisi postundaki “kurt adamı” teşhis edip, projenizi sandığa çakmış! Meclis dışı bırakarak size esaslı bir Osmanlı Tokadı sallamış!

Haaa, Temel Karamollaoğlu!

Milli duruş böyle zamanlarda belli olur!

Müslüman, böyle sınanma noktalarında belirleyici olur!

Senin, Wilders’in üstümüze saldığı itlerden yana saf tuttuğunu görmemiz iyi oldu!

Seni tanıma fırsatımız oldu!

Bu milletin en dar zamanında yaptığın Feto-vari gıcıklığı asla unutmayacağız! Ölünceye kadar sana hatırlatmak boynumuzun borcu olsun! Hoş, köpeklerce parçalanan vatandaşlarımız için titremeyen bir vicdan, ölmüştür zaten...

Ölü vicdanlar, sızlamaz!

Allah bu yaptıklarına şahit!

Seni Alemlerin rabbi olan Allah’a havale ediyoruz!

Benden sana bir Fatiha, bir rahmet çıkmaz!