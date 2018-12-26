Akit yazarından Metin Akpınar'a: "Geçti o devir bre pezevenkler; milli iradeye kafa tutanların kafasını koparmak artık rutin olmalı!"

Akit yazarı Akif Bedir, Halk TV'de kullandığı ifadeler nedeniyle hâkim karşısına çıkan ve hakkında denetimli serbestlik kararı verilen tiyatrocu Metin Akpınar'a dair bugünkü yazısında tepki çeken ifadeler kullandı. Bedir, "Geçti o devir bre pezevenkler" diyerek, "Sanatçı kisvesiyle milli iradeye kafa tutanların kafasını koparmak artık olması gereken bir rutindir" dedi.

Türk sinema ve tiyatrosunun önemli sanatçılarından Metin Akpınar ile Müjdat Gezen, evlerine gelen polisler tarafından Anadolu Adliyesi'ne götürülmüştü. Haklarında soruşturma başlatılan iki ismi savcı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etmişti. Akpınar ve Gezen daha sonra adli kontrolle serbest bırakılmış ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Akit yazarı Bedir, "Bak şu konuşana…" başlığıyla (26 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde Akpınar hakkında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla ifade veren oyuncu Metin Akpınar, “Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık” demiş.

Geçti o devir bre pezevenkler… Mizah adı altında milletle, milletin milli manevi değerleriyle, inancıyla savaş devri bitti. İpte sallandırılacak olanlar, mahzende ölüme terk edilecek olanlar sanat adına milletin sırtında boza pişirenler, milletin değerlerine ihanet eden pezevenkler olacaklardır.

Sanatçı kisvesiyle milli iradeye kafa tutanların kafasını koparmak artık olması gereken bir rutindir.