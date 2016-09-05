Akit yazarından Cumhurbaşkanı'na: "Artık adil düzeni benimsedim" demelisiniz

Akevlerin kurucularından Akit yazarı Süleyman Karagülle, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın fikir babalığını üstlendiği 'adil düzen' yönetimine atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. "Artık İslâm düzeninin yeryüzüne gelme zamanı gelmiştir" diyen Karagülle, “Artık Adil Düzen’i benimsedim, demelisiniz. Bunu söyleme zamanınız gelmiştir. Bu hem insanlık âlemi için gereklidir, hem sizin kendiniz için gereklidir" görüşünü savundu. "14 senedir yanındaki danışmanların ve yakınların seni Adil Düzen’den, Kur’an düzeninden uzak tuttular" diyen Karagülle, "Bu arada zaman kazandık. Onların seni çıkmaz sokaklara götürdüklerini göreceksin. Adil düzen sayesinde yeniden hamle yapacaksınız" ifadesini kullandı.

Süleyman Karagülle, 7 Haziran seçiminin ardından AKP'nin hata yaptığını belirterek, "Şimdiden ilan ediyoruz; Adil Düzen’i resmen kabul etmeniz şartı ile yanınızda olacağız ve yüzde 50’den fazla oy alacaksınız, değilseniz artık birinci parti bile olamayabilirsiniz" demişti.

Karagülle'nin Akit'te "Muhterem Cumhurbaşkanımıza; başarı ve öneri" başlığıyla yayımlanan (5 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugünkü dünyanın en güçlü adamıdır, en güçlü lideridir. Artık Türkiye’de muhalifler bile onun yanında yer almışlardır. Ordu onun bir numaralı koruyucusudur. Büyük bir saldırıyı en ucuz bir şekilde püskürtmüştür. Putin ve Obama onun yanındadırlar. Hiçbir devlet Türkiye aleyhinde değildir. Bu Allah’ın nimetidir. Bu nimeti değerlendirmesi gerekir.