Akit yazarından AKP'ye teklif: Adil Düzen’i kabul edin, yoksa birinci parti bile olamayabilirsiniz

Akevlerin kurucularından Akit yazarı Süleyman Karagülle, "Şimdiden ilan ediyoruz; Adil Düzen’i resmen kabul etmeniz şartı ile yanınızda olacağız ve yüzde 50’den fazla oy alacaksınız, değilseniz artık birinci parti bile olamayabilirsiniz" dedi.

Karagülle'nin Akit'te "Yeni şeçim ve AK Parti" başlığıyla yayımlanan (24 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

1968 yılında Necmettin Erbakan’ı Odalar Birliği Başkanlığı’nda ziyaret ederek kendisine parti kurmamızı önerdik, seçime yetişmezse bağımsız adaylıklarımızı koyalım dedik. Olumlu karşıladı. AP’den aday olmasına muhalefet ettik. AP’den veto edilince bizi aradı ve bağımsız adaylarımızı koyduk….

Biz Akevler ile meşgul olduğumuzdan sadece İzmir ve Ege’de siyaset yaptık. Bununla beraber Erbakan ölünceye kadar hep beraberdik, Akevler olarak onu hep destekledik. 28 Şubat’tan önce bizi kabul etmedi ama o fetret devresi dışında Millî Görüş ve Adil Düzen her maddesiyle Akevler ile birlikte oluştu...

AK Parti’nin kurucu kadrosu da Akevler ortaklarından oluşuyordu ama bizimle asla istişare etmediler; bizden uzak durdular ama Akevler’de oluşan anlayış içinde kaldılar. Başarılı oldular. Akevler olarak onlara karşı çıkmadık. Oylarımızı genellikle onların lehine kullandık. Son seçimde de şartlı olarak destekledik; Adil Düzen’in yanında iseniz varız, değilseniz yokuz dedik...

Şimdiden ilan ediyoruz; Adil Düzen’i resmen kabul etmeniz şartı ile yanınızda olacağız ve yüzde 50’den fazla oy alacaksınız, değilseniz artık birinci parti bile olamayabilirsiniz.

•

AK PARTİ NE YAPMALI? İL YÖNETİMLERİNİN OLUŞMASINDA MERKEZ KARIŞMAMALI

1- Ahmet Davutoğlu AK Parti başbakan adayı olarak kalmalı, parti başkanlığından istifa etmelidir. Süleyman Soylu AK Parti merkez kurulundan uzaklaştırılmalıdır; bakanlık verilebilir. Parti yönetimi eksiksiz dönemzedelere (üç dönem mağdurlarına) verilmelidir. Seçimde binde bir bile oy kaybeden il başkanları görevden alınmalıdır. İl ve ilçe yönetimleri yeniden merkezden atanmaksızın oluşturulmalıdır. Başkanları üyeler değil yönetimler seçmelidir.

PARTİ MERKEZİ KURUCU KADRO OLUŞTURMALIDIR

2- Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil eden oğlu veya damadı, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Mehmet Ali Şahin, Vecdi Gönül, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’ndan oluşmuş kadro partiyi yönetmelidir. İlleri bölüşmeli, herkes illerine gidip oradaki AK Partililerin ve halkın istedikleri adayları tespit etmelidirler. Her il istediği parti veya sosyal grupla seçim ittifakı yapabilmedir; Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, HÜDA PAR, Gülen Cemaati, CHP’den ayrılanlar, MHP’den ayrılanlar ve AK Parti’den ayrılan Millî Görüşçüler ve diğerleri... Akevler’in adayları seçilecek yerlerde listeye konmalı; Arif Ersoy, Sabri Tekir, Kazım Erten ve Harun Özdemir listelerin başlarında yer almalıdır.

BAŞARISIZ SEÇİM KADROSU MUTLAKA DEĞİŞTİRİLMELİDİR

3- AK Parti’nin Meclis Başkan adayı Abdullah Gül olmalıdır. Partinin Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu olmalıdır. Parti, Başkanını yukarıda bahsettiğim on yetkili kendi aralarından sıralama usulü ile seçmelidir. Yüzde 45 oy alırsa parti yönetimi başarılıdır demektir. Seçimde yüzde 45’ten az oy alırsa bahsettiğim merkez ile başarısız il ve ilçe yönetimlerinin tamamı değişmelidir. Seçime giren kadro bilmelidir ki, seçimi kaybedersem artık yerimde oturamam.

PARTİ, SORUNLARI ÇÖZEN BİR ANAYASAYI HALKA VAAT ETMELİDİR

4- AK Parti Akevler ile anlaşarak Adil Düzen’e Göre İnsanlık Anayasası’nı hazırlayacağını ve bu konuda işbirliği yapacak partilerle de uzlaşacağını, ihtilaflarda hakemlere gidip millî mutabakata dayalı anayasa hazırlayacağını vaat etmeli, gelecek seçimde hazırlanmış Millî Mutabakat Anayasası ile seçime gideceğini şimdiden ilan etmelidir. Hakemlik sistemine razı olmayan partinin mutabakatı aranmayacaktır. Adil Düzen’e Göre İnsanlık Anayasa’sı metni Akevler’de hazırdır, o taslaktan yararlanılabilir.

Seçilecek Meclis’in çözmesi gereken sorunların listesi diğer makalelerimizde ele alınmıştır.