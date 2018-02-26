Akit yazarından AKP'li Şamil Tayyar'a: Çirkef, "Sıkıysa gözlerime bak da öyle söyle ulan" desem keyfim kaçacak!

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, AKP Gaziantep İl Kongresi'ndeki izlenimlerini yazarken AKP Gaziantep Milletvekili Şamir Tayyar'a sert ifadelerle yüklendi. Yılmaz, "Çirkef, zehirli dil" gibi ifadeler kullandığı Tayyar'a miting sırasında yanından geçtiğini, "Bir tek Şamil Tayyar gözlerini kaçırarak, 'ipini koparan buraya gelmiş' diye çemkirip 'vınnn' diye geçti yanımızdan" sözleriyle anlattı.

Şamil Tayyar, Mehtap Yılmaz’ın eşi, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür’ü eleştirmiş; “Ali Gür’ün hakkındaki bütün suçlamalara rağmen görevde kalması kendi gücünden ziyade sırtını yasladığı odaklardan kaynaklanıyor” ifadesini kullanmıştı. Tayyar, Gür'e yönelik olarak "yaşayan bir ölü" demişti.

Yılmaz'ın "Reis geldi dertler bitti… Salih Müslim paket! Şamil Tayyar git başımdan…" başlığıyla (26 Şuabet 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

İlla kendini belli edecek…

İlla tıslayacak…

İlla çirkefe bağlayacak…

Zehirli dili ağzına sığmıyor ki…

-Ay rica ediyorum yine “genel ifadelerle yaz” diye başlamayın zira Gaziantepli siyasetçiler üzerlerine alınıyor.-

Kurşun sekiyor anlayacağınız…

Herkes orada…

Heyecanla Reis’i bekliyoruz…

AK Parti tam kadro orada…

Bazı bakanlar orada…

Milletvekilleri orada…

Herkes AK Parti asaletiyle davrandı.

Bir tek Şamil Tayyar gözlerini kaçırarak, “ipini koparan buraya gelmiş” diye çemkirip “vınnn” diye geçti yanımızdan…

E Cüneyt Arkın gibi “Sıkıysa gözlerime bak da öyle söyle ulan!” deseeeem keyfim kaçacak…

İyisi mi “Reis’in gelişine kurban ol sen” dedim ve geçtim…

Sonuçta her türlü alçakla, ahlaksızla, namussuzla, terör unsuruyla mücadele ederken tek motivasyon kaynağımız Allah’tan sonra Reis! Onu da Allah’ın izniyle az sonra göreceğim…

O halde mesele yok!

Yalnız…

-Şöyle açık alanda sivrisinek ısırıklarına karşı kullanılan bir sprey var ya “Off” diye…

Bunun Şamil kovarını da icat etseler de rahat etsek…-

Ha bir de bir kısım kifayetsiz şebek; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü “kibirli, soğuk” diye eleştiriyorlar ya…

Yahu Allah’ınızı severseniz bir cadaloz Conolar gibi laf çakıp duran Şamil’ciğin çirkefliğine bakın bir de Gül’ün asaletine…

Bazen şu şikâyete ayarlı milleti anlayamıyorum hakikaten…

Ne yani? Sırf “dedikodu” edeceksiniz diye tedavülden kalkmış magazin figürleriyle kelepçecilik mi oynasın adam?

Bilmem kaç promil kafayla oraya buraya mı sataşsın?

Adam gibi değil de Gaziantep ifadesiyle “arvat gibi mi” savaşsın?

Hem kibirli denmez ona ayrıca…

Vakur denir…

Abdulhamit Gül, evli, mutlu, çocuklu…

İşinde gücünde, çalışkan, ağır başlı bir insan…

Yetmez mi?

Daha ne yapsın yani?

Bir kısım insana yaranmak için alkollü siyaset mi yapsın?

“Helin Avşar”la kelepçecilik mi oynasın?

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TÜR-Kİ-YE Sİ-ZİNLE GU-RUR DU-YU-YOR!

Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü diplomasi ile PYD’nin bilmem nesi, CIA iti Salih Müslim paket… Darısı Sümüklü Feto uğursuzunun başına inşallah!

Bir de gökkuşağı çıktı iyi mi?

Gaziantep semalarında rengarenk gökkuşağı var!

Hadi Türkiyem! Bozdur bozdur harca bu müjdeli haberi!

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GAÜN Başhekimi Suat Bey, Reis’i rüyasında görmüş!

“Reis bir çayımızı içmeye gel” diyormuş…

Hani AK Parti yorgun düştü diyenlere gelsin…

Kaç dönem iktidarda olan bir parti lideri milletin rüyalarına giriyor, rüyalarına!

Oku ve ağla KK!

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Şu el üstünden kan almak, serum takmak yasaklansa da rahatlasak!

Morarmış ellerle… Şişik parmaklarla dolaşmak zorunda kalmasak…

Damar detektörü icat etseler olmaz mı mesela?

Su cambazı dedikleri gibi bir şey de olabilir.

Veya ağrısız kan alma diye bir yöntem icat edilemez mi?

“Canınız yanmadan serum takılır” gibi bir şey…

İlk müşterisi hazır ona göre…

Bedava reklamını bile yaparım abi…

Yeter ki can yakmasın!