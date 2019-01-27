Akit yazarından AKP'li İsmet Yılmaz'a: O tweeti silse iyi eder

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas’ta partisinin adayına oy isterken “Vereceğiniz destek ruz-i mahşerde beraat belgeniz olacak” dedi.

Yılmaz’ın bu sözleri sosyal medyada tepki çekti. Eski Bakan Yılmaz’ın bu açıklamayı sosyal medyada yaptığını düşünen Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da Twitter’da “O tweetini silse iyi eder. Herkes için bu dünyada ne yaparsanız yapın öbür tarafta karşılığı vardır. Oy ver manevi berat al diye bir şey olmaz” diyerek tepki gösterdi.

Dilipak, daha sonra yaptığı paylaşımda ise “İsmet Yılmaz oy ver berat al dememiş. Tabii tweeti yazmadığı silemez de. Bu tezgahı kuranlara yazıklar olsun” dedi.