Akit yazarı: Yargılanacaksın Bülent Arınç!

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, AKP’nin kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı "Bana ahmak diyebilirsiniz, terör örgütü olduklarını yeni anladım" şeklindeki sözlerine ilişkin olarak, "Madem FETÖ’cüler yargılanıyor. Sen de hesap vereceksin Bülent Arınç! Sen de yargılanacaksın eninde sonunda! Paparayı yediğin zaman görüşürüz milletten!" dedi.

Mehtap Yılmaz'ın Akit gazetesinin bugünkü (4 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "Yargılanacaksın Bülent Arınç!" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Oy farfara farfara, ateş düşmüş Arınç’a”

E düşer tabii…

FETÖ darbecilerine idam derseniz…

FETÖ darbecilerini tek tek enselerseniz…

E haliyle yargı içindeki sızma FETÖ’cüleri de tasfiye edince, Fehmigülizabet’in tüylerini diken diken edersiniz!

Bülent Arınç'ın cüppesi tutuştu!

Zaten Bülentgül’ün ümitlerini sinelerinde bıraktınız!

Haşimgül’ün bir şey olmasına fırsat vermediniz!

Locaefendi’yi, mankurtlarıyla, haşhaşileriyle birlikte yere batırdınız!

Hamamönü “intikam tugayı”nın “Susam sokağı”na ataşlar saldınız!

Başkentciilerinin fişini çektiniz.

Öyle idam, darağacı muhabbetlerine girince üçbuçuk atacaklar elbette!

Hem zaten Bülent Arınç, akraba düğününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Yüce divana göndereceğiz”deki “iz”i takip edenlerin korkusundan gece yatamayacak halde!

Baksana, Melek İpek’in elini öpen kendisi değilmiş gibi “maskesini” düşürenlere karşı intikam peşinde…

15 Temmuz’da millet darbeye karşı aslanlar gibi savaşırken, bodrumda saklandığı için mi rüsva oldu bilmiyorum!

Ama bilmek istiyorum…

15 Temmuz’da ne oldu da Kamikaze oldu bu adam?

Her neyse…

Madem FETÖ’cüler yargılanıyor.

Sen de hesap vereceksin Bülent Arınç! Sen de yargılanacaksın eninde sonunda!

Paparayı yediğin zaman görüşürüz milletten!

Hadi dedikoduya devam, durma!

Locaefendi’nin maceraları…

Çemçük konuşmuş yine…

Yeni bir kalkışmanın sinyalini vermiş…

Millet de söve saya, ağzının payını!

Kendi sahibinin bahçesinde hoplaya zıplaya keyf ediyor ya…

Haşhaşilerinin, mankurtlarının canı az daha dayak istiyor herhalde!

Vallahi millet zaten canınıza okumak için fırsat kolluyor sokaklarda!

Her türlü kavgaya tutuşmak için fırsat kolluyor!

İster kankan PKK’nı aaal, ister IŞİD’ini…

Tanklara, jetlere, kurşunlara, bombalara meydan okuyan milletteki şu “aslan yürek” sizde olmadıktan sonra!

Alayınız gelse tırı vırı…

Teeek, tek avlayacak, canlarınıza okuyacak bu millet!

Hadi tekrar deneyin sıkıysa!