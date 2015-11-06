Akit yazarı: Osmanlı, alçak hainlerin saltanatı yıkmalarından tam 93 yıl sonra, yine bir 1 Kasım’da AK oylarla intikamını aldı!

Eski Rize Belediye Başkanı ve RP Rize Milletvekili Şevki Yılmaz "Osmanlı yeryüzü saltanatının yani iktidarının kaldırılışından tam 93 yıl sonra yine bir 1 Kasım’da Osmanlı’yı yıktırtan ve yıkan alçak hainlerden intikamını AK oylarıyla aldırtan Allahımıza hamd olsun" dedi.

Yılmaz, "yedi asır boyunca Haçlı devletlerinin yıkamadığı Osmanlı saltanatının içerdeki ağaç kurtları Mason-Sebataist uşaklarının entrikalarıyla 1 Kasım 1922’de TBMM’de 6 oklu CHP’nin oylarıyla yıkıldığını" yazdı.

Şevki Yılmaz'ın, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde “La Galibe İLLALLAH' Tokat-ı Milliyye ile tecelli etti!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Allah’ın (cc) İlke ve İnkılabı, Din-i Mübin-i İslam’la yönetilen Osmanlı Cihan Devletini emperyalist haçlı devletleri tam 7 asır savaş meydanlarında oklarıyla yıkamadılar!

Ama, içimizdeki ağaç kurtları Mason-Sebataist uşaklarının entrikalarıyla 1 Kasım 1922’de TBMM’de 6 oklu CHP’nin oylarıyla yıktırmışlardı!

Saltanatı yıkma numarasıyla Osmanlı iktidarına son verilerek Osmanlı ailesi o gece zorla trene bindirilerek Avrupa’daki Haçlılara birer esir olarak gönderilmişlerdi!

Osmanlı ailesinin kadınları annelerimiz, merhum şehid Adnan Menderes iktidara geldiği 1951 yılına kadar, Osmanlı erkekleri de merhum Erbakan hocamızın 1974 yılında çıkarttığı ‘’Af Kanunuyla’’ ülkemize dönünceye kadar senelerce mağdur, perişan ve hatta bazı şehzadeleri dilenerek Fransa’da yaşamaya mahkûm edilmişlerdi!

Osmanlı yeryüzü saltanatının yani iktidarının kaldırılışından tam 93 yıl sonra yine bir 1 Kasım’da Osmanlı’yı yıktırtan ve yıkan alçak hainlerden intikamını AK oylarıyla aldırtan Allahımıza hamd olsun!

Tüm haçlı-Siyonist küffar ittifakı alemine vurulan Tokat-ı İlahiyye sayesinde gerçek bir Çanakkale destanını AK oylarımızla yeniden yazdırtan Allahımıza hamdolsun!

Öyle bir İlah-i tokat ki; Masonların, Siyonistlerin, haçlı emperyalistlerin ve içimizdeki Yeniçerilerin hepsi şokta, hepsi yasta!

Bu İlah-i tokat öyle bir Tokat-ı Hayriyye’ye dönüştü ki; “Türkiye, Allah’ın izniyle geçilmez ve yenilmez” gerçeğini sözde dost ve düşman herkes bir kere daha görerek anladı Elhamdülillah!

1 Kasım 2015; hakaret, yalan, iftira, şantaj, montaj ve tehdit meydan savaşında haçlıların ve Siyonizmin ve sözcüleri(!) yerli mandacı işbirlikçilerin şer planlarını, planıyla tam bir bozguna uğratan Allah’a hamdolsun!

1 Kasım meydan savaşından kimse nefsine bir pay çıkarmamalı ve tevazuyu baş tacı etmelidir!

Bu zafer ve fetih, sadece El Munteqim olan Allah-u Azimüşşan’ındır!

Ve Din-i İslam’a yardım edenlere ve mazlumlara bir ihsanı ve ikramıdır!

Biz, çalışarak sebeblere tevessül ettik!

Yani oylarımızla hendek kazarak tedbir aldık!

Azgın düşmanlarını bela rüzgârlarıyla ve görülmeyen ordularıyla perişan ettiren Allah’tır!

Biz, sadece İslam davasının çakıl taşlarıyız!

Çamurlu akan nehirlerin sularını çakıl taşları temizler!

Kalblerde ancak Allah’ın izniyle sohbetle temizlenir!

O halde durmadan, yorulmadan ve bıkmadan sohbetlere ve konferanslara devam inşallah !

Hadi hepimiz, Şükür Namazına!

Şımarmak yok! Halkımızı unutma yok!

Adalet ve hukuk ilkelerinden ayrılma yok!

Ezilenleri ezenlerden kurtarmaya devam!

Rejim olarak sadece İslam düzeni ve lider-önder olarak sadece Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimizi tanıtmaya ve sevdirmeye devam!

Çiftçi, işveren, işçi ve işsiz milyonlar popülizme asla kurban edilmemeli, gerektiğinde tokat-ı milliyeyi atarım! ikazını unutmadan yola devam!

Enflasyon, devalüasyon, faiz belalarıyla savaşa devam!

İmanlı, hayalı, güzel ahlaklı ve vatansever bir ilim nesli için gerçek Milli Eğitim seferberliğine devam!

Tamamen milli bir Anayasa ve ülkemizi her seçim dönemi kaostan ve ebediyyen bölünmekten kurtaracak Başkanlık Sistemi için yola devam!

Başta yıllardır cezaevlerinde suçsuz yatan HÜDAPAR, Sivas ve diğer mazlumları hürriyetlerine kavuşturmak için af çalışmalarına devam!

Kanayan yaramız Suriye’de gerekirse Zalim Esad ile Özgür Ordu ve diğer gruplar arası antlaşmayı acilen yaparak milyonlarca muhacirin evlerine dönmesi için yeni dış siyasete devam!

Evet! Bu seçimlerin tek galibi Türkiye ve mazlum İslam coğrafyasıdır!

Sana hamd olsun Allah’ım. Bir kez daha şahid olduk ki: LA GALİBE İLLALLAH!

Teşekkürler ve tebrikler Türkiye’m!!

Teşekkürler ve tebrikler tüm halkımız!

Evet 1 Kasım’da halkımız konuştu!

Ve Tokat-ı Milliyye olan AK oylarıyla; “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir! Tekdir ile uslanmayanın hakkı sandıkta kötektir!” gerçeğini tüm dünya’ya ilan etti Elhamdulillah!

Bu ilanda ferasetleriyle tehlikeli planı çökertmeye destek verenlere sonsuz teşekkürler!

Teşekkürler Saadet, teşekkürler HÜDAPAR, teşekkürler MHP, teşekkürler BBP seçmeni kardeşlerim! Yaşanan tehlikeyi görerek, milli ve dini sorumluluğunuzu hatırlayarak, AK iktidarına borç oy vererek, hepimizin vatanı Türkiyemizi korudunuz ve oyunları bozdunuz!

AK iktidarını ülkemizin birliği, ümmetin ve Mustazafların kurtuluşu için oylarınızla desteklediniz!

Allah sizlerden razı olsun!

Ayrıca, HDP’nin silahlı tehditlerine aldırmadan HDP’ten ayrılarak AK iktidarına barış-huzur ve güven için destek veren tüm Kürt kardeşlerime ve bölücü ırkçı din ve vatan düşmanı HDP’ye hiçbir zaman yüz vermeyen Arap kardeşlerime de teşekkürler!

Tekrar, seçim sonuçları hayırlı olsun!

“Vallahi Türkiyemizi hiçbir şer güç, Allah’ın izniyle yenemez! Tarihten Silemez!” diye şehir şehir gezdiğimiz konferanslarımızda ilan etmiştik !

Çünkü bu ülke, bu vatanımız, Türkiyemiz, mukaddes beldelerimizin ve tüm İslam aleminin sigortasıdır!

İktidarımızın mazeret dönemi bitmiştir!

Halkımız desteğini verdi!

Halkımıza verdiği sözlerin ifası iktidarımızda!

Daha yolun başındayız! Gevşeme, şımarma yok! Dalkavukluk yapmadan, uyararak desteğe devam inşallah!

“La Galibe İLLALLAH”ı

Tokat-ı Milliyye! olan ellerimizin AK’a evet mührüyle ile tecelli ettiren Allah’a hamdolsun!

Selam, sevgi ve dualarımla!