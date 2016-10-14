Akit yazarı: Musul'da terörle mücadelemizi göstereceğiz; öküzün trene baktığı gibi seyredeceksiniz!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, yakın tarihte düzenlenmesi planlanan Musul operasyonuyla ilgili olarak "Musul’da da terörle nasıl mücadele ettiğimizi ayyynen göstereceğiz! Siz de öküzün trene baktığı gibi, geviş getire getire seyredeceksiniz! Ha şimdi o bitli bunağı ister veriiiin, ister vermeyin! Hata elinizi tutan kim? Heykelini dikin! Yeni darbe daha kanlı olacakmış!" dedi.

Mehtap Yılmaz "'Fırat Kalkanı' operasyonu fena battı tabii..." başlığıyla yayımlanan (14 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Ardından, Reis’in “Musul” kararlılığı...

Irak’ın, yüksek manevra kabiliyetli Başbakanı Abadi’nin tenkitlerine, Şii milislerin tehditlerine rağmen Reis, Musul Operasyonu’ndan çekilmedi!

Hani vaktiyle Reha Muhtar’ın meşhur repliğiydi ya...

Ayyynen öyle sorayım...

De hele Rubin! “Acı var mı, acı?”

Neymiş?

Efendim, eski ABD Başkanı Bush oğlu Bush’un danışmanıymış da...

15 Temmuz darbe girişimini önceden bilmişmiş de...

Yahu nasıl bilmesin?

“Yeni darbe daha kanlı olacak” diye CIA-klayan bu herif zaten sahibinin sesi...

CIA’nın kalemi!

Yani...

Rubin’in 15 Temmuz kehanetinin kerameti stratejik öngörüleri falan değil, bildiğiniz CIA verileri!

Gelelim bilmem kaç promil ananas kafasıyla “yumurtladığı” “yeni darbe daha kanlı olacak” iddiasına!

Niyeyse Rubin’in kullandığı bu replik bana, PKK’nın Ankara Garı katliamındaki kurbanların, “Bu meydan kanlı meydan” söyleye söyleye halay çekmelerini hatırlattı!

Rubin de ayyynen onlar gibi halay çeke çeke söylüyor, “Bu darbe, kanlı darbe!”

Hele bir dur Rubin...

Musul Operasyonu’nda Türk ordusunun performansını izle!

Bakalım sizin POTUS projeniz DEAŞ’i gerçekte kim temizliyor bundan böyle!

Türkiye Musul için kolları sıvamazsa, Irak da tıpkı Suriye’ye dönecek...

DEAŞ’le mücadele etmek bahanesiyle bölgeye üşüşen Haçlı birlikleri, beş sene de Irak halkını sömürecek!

Irak halkının yeraltı zenginliklerini!

Bu kez Irak’ta, en az İsrail kadar habis bir terör devleti inşa edecek!

Suriye’de ne yaptılar?

DEAŞ’in tüm koordinatları ellerinde olduğu halde, isteseler tek hamlede yok edebilecekleri halde, kıllarını dahi kıpırdatmadılar!

DEAŞ katliamlarına seyirci kaldılar!

Neden?

DEAŞ de, tıpkı FETÖ gibi kendi projeleriydi çünkü!

Abadi’yi adi “tefeciler” gibi borçlarıyla sıkıştırarak, Türkiye’ye karşı CIA-klatmaları da boşuna değil yani...

Çünkü aynı oyunu bu kez Irak’ta sahneye koyacaklar!

DEAŞ’le savaşıyor görüntüsü vererek, oradaki yeraltı kaynaklarına konacaklar!

Musul’un tepesine bir PKK “taşeron” devleti çöktürerek, Türkiye karşı “bir terör gücü” olarak kullanacaklar!

Şemdinli katliamıyla Türkiye’ye “cıssss” dediler...

Bombalı araçlarla!

Canlı bombalarla!

AB logolu silah çuvallarıyla!

ABD’nin PKK’ya verdiği son sürüm silahları ve küçük el bombalarıyla!

Bunlara rağmen, “Fırat Kalkanı operasyonunda”, Suriye’de fırtınalar gibi estik! Senelerdir Suriye’de bir ilerleme kaydedemeyen Batı ülkelerine, DEAŞ’le, PYD’yle mücadele nasıl yapılırmış gösterdik!

Hiiiç zorunuza gitmesin Rubin!

Musul’da da terörle nasıl mücadele ettiğimizi ayyynen göstereceğiz!

Siz de öküzün trene baktığı gibi, geviş getire getire seyredeceksiniz!

Ha şimdi o bitli bunağı ister veriiiin, ister vermeyin!

Hata elinizi tutan kim?

Heykelini dikin!

Yeni darbe daha kanlı olacakmış!

Aman Rubin, sahibine söyle, biz de 15 Temmuz’daki kadar merhametli olmayacağız bu defa!

Daha fazla dayak yer!

Daha fazla sopa!

Söyle de gardını alsın da öyle racon kessin Türk halkına!

Bizim kırk yıllık terörle mücadele tecrübemiz var!

Bir gecede tanklara meydan okuyacak kadar savaşçılar!

Ya sizin?

Yahu sizin sat komandolarınız, daha bir tahta kapıyı kırarken kıç üstü oturuyorlar!

Tecrübesizler...

Hantallar...

Öyle Hollywood filmlerindeki gibi artistlikle savaş olmaz!

İşte Fırat Kalkanı operasyonu ortada!

Ha şimdi Musul operasyonu kapıda!

Daha fazla uzatmayayım!

Uygulamalı olarak göreceksiniz nasılsa!