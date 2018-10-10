Akit yazarı: Milletimiz Cumhurbaşkanı'na lüzumundan fazla umut bağladı

FETÖ'nün terör örgütü olarak tanımlanmadığı dönemde yapının içinde yer alan ancak daha sonra yollarını ayıran Akit yazarı Nurettin Veren, yapılan bazı üst düzey atamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenin sarsıldığını ileri sürdü. Veren "Milletimiz üst üste sayın Cumhurbaşkanı'na çok gönül bağladı. Lüzumundan fazla umut bağladı. AK Parti'nin başkanlık sisteminin beklentilere cevap vereceğini bekliyoruz ama tam tersiyle karşı karşıyayız. Atamalarda nerdeyse özellikle FETÖ iltisaklı olanlar tercih ediliyor" iddiasında bulundu. “AK Parti ile FETÖ masa altından el mi sıkışıyor?' diyenler var. Ben de bunu söylüyorum” diyen Veren "Bu ülke Cumhurbaşkanı'nın çiftliği değil" şeklinde konuştu.

“Milletimiz Cumhurbaşkanı'na lüzumundan fazla umut bağladı”

Nurettin Veren, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu. "Milletimiz üst üste sayın Cumhurbaşkanı'na çok gönül bağladı. Lüzumundan fazla umut bağladı. Başkanlık sistemine geçilmesi ısrarına halk bu teklife canı yürekten evet dedi. Vatandaşımızın bu sevgiyle vermeyeceği bir şey kalmadı." diyerek sözlerine başlayan Veren, "AK Parti'nin başkanlık sisteminin beklentilere cevap vereceğini bekliyoruz ama tam tersiyle karşı karşıyayız. Atamalarda nerdeyse özellikle FETÖ iltisaklı olanlar tercih ediliyor." dedi.

“AK Parti ile FETÖ masa altından el mi sıkışıyor?”

"Bu davranışların AK Parti'yi yıprattığını, adeta ana direklerini sarstığını söylüyorum" diyen Veren, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Hatta 'AK Parti ile FETÖ masa altından el mi sıkışıyor?' diyenler var. Ben de bunu söylüyorum, yazdım. Çünkü dost acı söyler. Bu ülke Cumhurbaşkanı'nın çiftliği değil. Biz direkten döndük. 15 Temmuz'u yaşadık. Ülkemiz az kalsın batacaktı. Bizim ikinci defa hata yapma lüksümüz yok."

“Gülen'le ilişkisi 20 yıldır devam eden birinin 17-25 Aralık'tan sonra temiz olduğunu söyleyemeyiz”

17-25 Aralık'tan sürecinin FETÖ yargılamaları konusunda bir milat olarak kabul edilmesine değinen Veren, "17-25 bana göre çizgiyle çizilmiş bir milat değil. Gülen'le ilişkisi 20 yıldır devam eden birinin 17-25'ten sonra tertemiz olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

“Beril Dedeoğlu'nun konumunda olanlar müebbetle yargılanıyor”

Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün açıklanan Politika Kurulu listesinde yer alan Prof. Beril Dedeoğlu'na ilişkin "Beril Dedeoğlu'nun dokunulmaz olması bilinçli bir anlaşma varmış gibi hissettiriyor." ifadesini kullanan Veren, "Onun konumundakiler müebbet hapisle yargılanıyor." diye konuştu.

“Akit gazetesi yazımı sansürledi”

Veren, gazetesi Akit'te yazısının sansürlendiğini ve yarısının yayımlandığını da belirterek, "Yazım da sansürlendi. Yarısını yayınlamadılar. Hükümetin sıkıntıya gireceğini muhalefetin eline koz geçeceğini düşündüler." dedi.