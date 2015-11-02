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Akit yazarı Ersoy Dede, başına geçeceği iddia edilen Bugün gazetesinde yazmaya başladı

Ersoy Dede, geçen hafta Bugün'de görüntülenmişti

02 Kasım 2015 16:29

Yeni Akit yazarı Ersoy Dede, polis baskınıyla el konulan Bugün gazetesinde yazar oldu.  

Dede'nin ismi daha önce genel yayın yönetmeni olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş, yalanlanan bu iddia sonrası Ersoy Dede'nin gazetede çekilen görnütüleri ortaya çıkmıştı.

Koza İpek Grubu’na “kayyum” yoluyla el konulunca, bağlı yayın organlarının da yayın çizgisi değiştirilmişti. AKP'ye yakın bir yayın çizgisine dönüşen Bugün gazetesinde birçok yeni isim AKP'ye yakın isimlerden oluşuyor.

Ersoy Dede, “Kaldığımız yerden yeniden” başlıklı yazısıyla Bugün’de 1 Kasım seçimini değerlendirdi. Dede yazısında "Bu seçimin hiç kuşkusuz bir başka açık kazananı da Ahmet Davutoğlu'dur" yorumu yaptı. 

 

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