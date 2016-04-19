Akit yazarı: Erdoğan Abdullah Gülgiller gibi şövalye nişanı almadı, Cübbeli Bülent Arınçgül gibi egosu yok!

Yeni Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, "Siz kendinizi muhafazakâr camia için bir lütuf, bulunmaz Hint kumaşı zannetmenin tatmini ile öyyyyle bakadururken, tren geldiii, geçti" dedi. "Siz her aynaya baktığınızda “Ben konuşmayacaksam kim konuşacak? Ayna ayna güzel ayna! Var mı benden daha çok akıllı, zeki, basiretli, bilgili, li, li, li” derken, milli irade sizi es geçip, onu seçti" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Sizi eze eze, üze üze Cumhurbaşkanlığı makamında sizi değil, onu görmek istedi. Sizi “yok saydı”, ona “reis” dedi. Niye peki? Sizin gibi “kibirli” olmadığı için, millete tepeden bakmadığı için, AbdullahGülgiller gibi Şövalye Nişanı almadığı için, Fehmigüller gibi Bilderberg barkodlu aklını, millete “üst akıl” diye dayatmadığı için, Cüppeli Bülent Arınçgül gibi her makama kendini layık gören bir egoya sahip olmadığı için. Abdüllatif Şener gibi Brütüs’lük yapmadığı için. Alayınıza inat, onu seçti" ifadelerini kullandı.

Mehtap Yılmaz'ın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a katlanacaksınız!" başlığıyla yayımlanan (19 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Niye zorunuza gidiyor?

Anlayın artık!

O Cumhurbaşkanı, siz değilsiniz...

Siz kendinizi muhafazakâr camia için bir lütuf, bulunmaz Hint kumaşı zannetmenin tatmini ile öyyyyle bakadururken, tren geldiii, geçti...

Siz her aynaya baktığınızda “Ben konuşmayacaksam kim konuşacak? Ayna ayna güzel ayna! Var mı benden daha çok akıllı, zeki, basiretli, bilgili, li, li, li...” derken, milli irade sizi es geçip, onu seçti...

Sizi eze eze, üze üze Cumhurbaşkanlığı makamında sizi değil, onu görmek istedi.

Sizi “yok saydı”, ona “reis” dedi...

Niye peki?

Sizin gibi “kibirli” olmadığı için...

Millete tepeden bakmadığı için...

Avrupa Birliği kompleksiyle debelenmediği için...

“Mutlak kudret” olarak AB’yi görmediği için...

“Bize Allah yeter” dediği için...

Hamamcılar gibi İngiliz Anahtarı olmadığı için...

AbdullahGülgiller gibi Şövalye Nişanı almadığı için...

Fehmigüller gibi Bilderberg barkodlu aklını, millete “üst akıl” diye dayatmadığı için...

Cüppeli Bülent Arınçgül gibi her makama kendini layık gören bir egoya sahip olmadığı için...

Haşimgüller gibi o konferans senin, bu konferans benim gezip, dolaylama usulü hasmının itibarını eşelemediği için...

Abdüllatif Şener gibi Brütüs’lük yapmadığı için...

Alayınıza inat, onu seçti.

**

Seçilen sussun..

Buyurun, siz konuşun o zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esin, gürleyin...

Algı operasyonu yapın...

Avrupa’yı “mutlak güç” olarak göklere çıkarın...

İslam İşbirliği Teşkilatı’nı CNN diliyle, Sözcü, diliyle küçümseyin...

“İpler bu milletin çocuklarının elinde değil” deyin...

“AB ile ilişkilerimiz sürdürülmeli” deyin.

Korkunuzdan, zangır zangır titreyin...

Başkalarını da korkutmaya kalkışın.

Lahavleee...

Yahu Allah İslam Medeniyeti’ni sizden muhafaza etsin be!

Ha bu arada...

Sırf, milletin Cumhurbaşkanı’na ağır sözlerini eleştirdim diye...

Sözlerine ayna tuttum diye...

“Benim yazımı anlayamaz... Çapı yetmez” demiştiniz ya...

Bence, oturun da “Sınır İhlali”ni bir daha izleyin...

Sizin kanserojen egonuzu nasıl da “acılı bir ameliyatla” aldığımı bir daha izleyin...

AB’ye eğik kumdan kalenizi nasıl yerle yeksan ettiğimi...

İzleyin ve özür dileyin...

Milletin Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğiniz için...

Milleti aşağıladığınız için...

Milletten özür dileyin...

Başörtü düşmanları dahi bize bu üslupla konuşamadı.

Sizi mi konuşturacağız?

Hangi safta, kimlerin diliyle bize muamele ediyorsan, el mecbur... Katlanacaksınız!