Akit yazarı: CHP, Gamze İlgezdi'yi aday göstererek yolsuzluk konusunda ne kadar samimi olduğunu ispatladı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, rezidans yolsuzluğu iddiasıyla parti içinde krize yol açan Gamze Akkuş İlgezdi'nin CHP'nin 1 Kasım için açıkladığı milletvekili aday listesinde tekrar yer almasına ilişkin olarak, "CHP tek mantıklı izahat getiremediği yolsuzluk dosyasının mimarlarını yeniden milletvekili adayı göstererek yolsuzluk konusunda ne kadar samimi olduğunu ispatlıyor" görüşünü dile getirdi.

Karahasanoğlu'nun Akit'te "Buz gibi yolsuzluğun faili, CHP’de yeniden aday!" başlığıyla yayımlanan (19 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Milletvekili aday listeleri YSK’ya verildi.

Benim için en büyük sürpriz, Gamze İlgezdi’nin, CHP’den tekrar milletvekili adayı gösterilmesi oldu..

Düşünebiliyor musunuz.

Boğazına kadar ayak oyunlarına batmış bir milletvekili adayı.

5 yıllık eşi tarafından.

Ne hikmetse, üzerine onlarca daire yapılmış.

Soruyorsunuz, “Bu ne?”

Cevap yok..

Eşi açıklama yapıyor, “Arsa benimdi.. Müteahhite verdim. Daireleri öyle aldım.”

İyi de..

Sana ait arsa üzerindeki dairelerin, eşinde ne işi var?

Arsa senin ise.. Dairelerin de senin olması gerekmez mi?

Haydi onu es geçelim...

CHP’li belediye başkanına ait olması gereken dairelerden birisinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızında ne işi var?

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Önceki akşam, izlenme rekoru kırdığı iddia edilen ve bununla övünülenKemal Kılıçdaroğlu’nun televizyon röportajında..

Evlere şenlik cevaplar vardı..

Kemal Bey, “kızının rezidansının, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den alınıp alınmadığı” sorusuna, biraz karambole getirse de“Hayır” cevabını verdi..

Ben doğrusunu söyleyeyim...

Battal Bey’in bir dairesi, şimdi Zeynep Hanım’da..

Battal Bey belki..

Kemal Bey’i de uyutmuştur..

Biz hatırlatalım da..

Sonra “Bak ben onu bilmiyordum” demesin..

Ataşaher ilçesi dahilinde..

Buz Rezidans diye bilinen lüks binada..

Arsası Battal İlgezdi’ye ait inşaatın bir dairesi..

Zeynep Kılıçdaroğlu Hanım’a devredildi..

Ve şaibeli bu devirle ilgili, Kemal Bey mantıklı bir izahat yapamadı..

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Başka ne diyor, Kemal bey?

Kızına ait rezidansın mobilyalarının henüz alınmadığını..

Avukat kızımız..

Yarım trilyonluk rezidansı almış.

Ama yarım trilyonluk rezidansın değerine uygun 30-35 bin liralık mobilyaya para bulamamış..

İnandırıcı mı?

Bence hiç değil.

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Gamze İlgezdi olayı..

Bence bir turnusol kağıdı..

Hem paralel yapı için.

Hem CHP için.

Hem de devlet için..

Paralel yapı..

Kıldan tüyden imar usûlsüzlükleri için, kıyametleri kopartıyordu..

Şimdi önümüzde.. Devasa bir yolsuzluk dosyası duruyor.

Ama paralel yapı..

Bu topa kesinlikle girmiyor.

Ve ne kadar ikiyüzlü olduğunu..

Ne kadar menfaatperest olduğunu..

Derdinin dürüstlük değil..

Menfaat olduğunu ispatlıyor..

Aynı eleştirimi, CHP için de yapacağım..

Yolsuzluk iddiaları ile.. Muhaliflerini sabah akşam topa tutan CHP..

Kuyruğunu kaptırmış..

Tek mantıklı izahat getiremediği yolsuzluk dosyasının mimarlarını..

Yeniden milletvekili adayı göstererek..

Yolsuzluk konusunda ne kadar samimi olduğunu ispatlıyor..

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Aslında devletin yapması gereken şey çok basit..

Sadece “Buz Rezidans” üzerinden yürünse..

Bu somut örnekteki yolsuzluklar deşifre edilse..

Kimin ne mal olduğu, herkes tarafından görülecek..

Nasıl yapılabilir, bu?

Buz Rezidans’ın tapu kayıtlarını..

İnşaat yapılmadan önceki 3 yıllık geçmişi ile birlikte koyarsınız ortaya..

Sahipleri kimlermiş? Ne karşılığında kime devretmişler? Kaça, kime satmışlar?

Ataşehir Belediyesi’nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bu parsel ile ilgili hangi kararlar alınmış. Tevhid ve diğer kararlar neler?

Noterden veya inşaat dosyasından alıp, o parsel ile ilgili, müteahhit şirket ve arsa sahibi arasındaki sözleşmeyi açıklarsınız..

Üç sene içinde, kimler ne kazanmış, koyarsınız ortaya..

Sonra da..

Bedavadan kazanılan o daireler..

Nasıl ve kime dağıtılmış, liste halinde açıklarsınız kamuoyuna..

Banka kayıtları ile, daire alanların hesaplarında gerçekten bir nakit azalışı olmadığını ispatlarsınız..

Sonra bakalım..

CHP diye bir parti kalır mı ortada..

Ha, bir çıkış yolu var tabii..

Kemal Kılıçdaroğlu istifa eder.

Günah keçisi ilan edilir.. CHP, benzer yolsuzluk mimarları ile, yola devam eder!

İşte onu anlarım..