Akit yazarı: Bekir Bozdağ olmasa yiyeceğiz!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir'in ailesine dava açıldığına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yapmasa, bu asılsız 'dedikoduyla' gaza gelip, millet olarak sokaklara döküleceğiz! Bereket Bekir Bozdağ açıklama yaptı da, kamuoyu yatıştı! Yoksa ok yaydan çıktıktan sonra milleti ikna etmek, pek de kolay olmazdı! İşte tipik bir FETÖ algı operasyonu! Tıpkı 15 Temmuz’da dayak yiyen müezzin olayında, suçluların salıverilmesi olayındaki gibi Ömer Halisdemir’in ailesine dava açılması iddiası da milletin, devlete olan güvenini hedef alan pis bir FETÖ provokasyonu!" dedi.

Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, darbeci General Semih Terzi'nin ailesinin kendilerine 90 bin TL'lik tazminat davası açtığını, haberi televizyonlardan öğrendiğini söylemişti.

Mehtap Yılmaz'ın "Bekir Bozdağ olmasa yiyeceğiz! / OHAL uzatılmazsa" başlığıyla yayımlanan (6 Ekim 2016) yazısı şöyle:

5 Ekim, Dünya dedikodu günüydü ya...

Birileri yememiş, içmemiş, milleti galeyana getirmek için “Ömer Halisdemir’in yakınlarına dava açıldığı” dedikodusunu üretmiş!

“15 Temmuz darbesinin seyrini, canı pahasına değiştiren adama dava açılmış!”

15 Temmuz’da cin şişeden çıktı bir kere!

Darbecilere karşı meydanlara dökülüp haftalarca direnen millet, şehit Ömer Halisdemir için meydanları doldurmaz mı?

Şehit ailesi bu millete emanet değil mi?

Nasıl dokunulur...

Şehit ailesine ne cüretle dava açılır?

Bu onursuzlukla nasıl yaşanır?

O halde...

Bedel ödenecekse şayet, hep birlikte ödeyelim!

Haydi meydanlara...

Ömer Halisdemir’e duyduğumuz vefa borcu adına sokaklara dökülelim!

Ömer Halisdemir benim çünkü!

Sensin!

Hepimiziz!

O, darbenin seyrini değiştiren adam!

O, vatanı uğruna canını veren adam!

Onun eşi ve ailesi hepimize emanet...

Tıpkı diğer şehitlerimizin aileleri ve çocukları gibi...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yapmasa, bu asılsız “dedikoduyla” gaza gelip, millet olarak sokaklara döküleceğiz! Bereket Bekir Bozdağ açıklama yaptı da, kamuoyu yatıştı!

Yoksa ok yaydan çıktıktan sonra milleti ikna etmek, pek de kolay olmazdı!

İşte tipik bir FETÖ algı operasyonu!

Tıpkı 15 Temmuz’da dayak yiyen müezzin olayında, suçluların salıverilmesi olayındaki gibi Ömer Halisdemir’in ailesine dava açılması iddiası da milletin, devlete olan güvenini hedef alan pis bir FETÖ provokasyonu!

Çok şükür Bekir Bozdağ’ın basireti sayesinde bu kirli oyun da bozuldu!

Bekir Bozdağ demişken...

Adalet Bakanı, vazgeçecek gibi görünmüyor!

İnkılap üstüne inkılap...

Reform üstüne reform yapıyor!

Sonuncu “reform”, yargının cebindeki “delik” yani “Bilir Kişi” çarkına çomak sokma anlamına geliyor!

Mevcut sistemde, Bilir Kişi, kapasitesinin çok üzerinde dosya alıyor! Bir kişinin hakkıyla incelemesini bırakın, dosyaları karıştırmasına bile fırsat bulamayacağı miktarda...

O halde bu Bilir Kişiler ne yapıyor?

Dosyaları “taca” atıp, “onay” makamı kalmakla yetiniyor!

Ekibini kuruyor...

Ellerine üç-beş kuruş sıkıştırıyor...

Sonra başı ağrımadan yazdırdığı raporlara imza atıp, yırtıyor!

Türkçesi şu...

Dosya başına aldığı paralar, “haksız kazanç” oluyor!

Haram lokma oluyor!

Bu raporları dikkate alan karar mekanizmaları, yanıltılmış oluyor!

“Bilir Kişi” gibi yargıya destek olması gereken bir müessese, bir kısım pis fırsatçıların “çiftliği” haline geliyor!

Bir de halihazırda para kokusuna üşüşen FETÖ gibi bir “sızma” terör organizasyonu varken...

Sizce bu bilirkişi müessesesine de sülük gibi yapışmış olma ihtimalleri düşünülmeli değil mi?

Bekir Bozdağ, bu “sızmaların”, “fırsatçıların”, bu müesseseyi hortumlamalarına fırsat vermeyecek reformlara imza atıyor!

Helal olsun!

Yargıdaki bu “rant”ı hortumlayanların

Ancak, acaba geriye dönük bir “denetleme” yapılacak mı diye merak ediyorum?

Bu yiyicilerin “yedikleri” haksız kazanç, yanlarına kâr kalacak mı?

Tahsil edilmesi gerekmez mi?

Acaba Adalet Bakanlığı’nın bu konuda da bir çalışması var mı?

OHAL

FETÖ-CIA, milletin 15 Temmuz’da kazandığı zaferi, yargı sürecinde kaybettirmeye başladı bile...

Rögar fareleri biiir bir dışarı çıkıyor...

İtirafçı olup da çıkıyor...

Siyasi referans bulup da çıkıyor...

Bir kısım dernekler veya tarikatlarca aklanıyor da çıkıyor!

Ömer Halisdemir diyoruz ya hani...

Vatan hainleri, şehitlerin kemiklerini sızlata sızlata çıkıyor!

OHAL uzatılmazsa, -ki FETÖ-CIA beslemeleri bunu asla istemiyor- FETÖ-CIA ve her türlü terörle mücadele sekteye uğrayacak gibi görülüyor.

OHAL’in uzamasına karşı verilen her red oyu, uluslararası teröre destek olarak kabul edilmelidir.

Bakalım meclisin ne kadarı “FETÖ-CIA beslemesi değilmiş”!

Sonuç bu kadar hayati yani...

Bekliyoruz!