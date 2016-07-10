Akit, Umut Oran'a 5 bin lira ödeyecek

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, eski CHP milletvekili Umut Oran, hakkında yalan haber yaptıkları gerekçesiyle Akit gazetesinden 5 bin TL manevi tazminat kazandı. Akit gazetesinin 12 Kasım 2015 tarihinde yaptığı “Montaj Üssü ABD” başlıklı haberde 17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili ses kayıtlarının ABD’de paralel tarafından üretildiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM grup konuşmasında dinletilen bu kayıtların partiye CHP’li Umut Oran tarafından aktarıldığı iddia edilmişti.

Akit’in söz konusu karalama yayını üzerine Umut Oran’ın Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen yıl açtığı tazminat davası sonuçlandı. Gazetenin avukatının talebi üzerine TBMM’ye de başvuran 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, Umut Oran ile ilgili olarak Meclis’te herhangi bir soruşturma, inceleme yapılmadığı yanıtını da alınca dosyayı karara bağladı. Mahkeme, 5 bin TL manevi tazminatın yayının yapıldığı 12 Kasım 2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Akit’ten alınarak Umut Oran’a ödenmesine hükmetti.

“Halkımız zift medyasını takip ederek zihnini kirletmesin”

Oran, mahkemenin tazminat kararına ilişkin şu yorumu yaptı:

“Dün paralelle kol kola yürüyenler bugün bize paralel üzerinden ahkâm kesip, çamur atmaya kalkmasın. Bu kararla Akit ve hükümetin benzeri zift medyasının yalan haber yaptıkları bir kez daha tescillenmiş oldu. Hiçbir maddi gerçekliğe dayanmayan bu yazılara haber demek, işini meslek ilkelerine bağlı kalarak yapmaya çalışan gazetecilere hakaret olur. Laik, demokrat, çağdaş bir Türkiye özlemi çeken, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan tüm halkımıza; ne yazarlarsa yazsınlar asla ve asla bu zift medyasına inanmamaları, bunları okuyarak veya TV’lerini izleyerek zihinlerini kirletmemeleri çağrısında bulunuyorum.”