Akit TV'den: Polis, Süleyman Soylu'nun oğlunun arabasını durdurdu, yarım saat arama yaptı

Akit TV'de program yapan gazeteci Ali Tarakçı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunun aracının polisler tarafından durdurulup arandığını iddia etti.

Tarakçı, Gazetemİstanbul'da yayımlanan köşesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunun aracının polisler tarafından arandığını ileri sürdü ve olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürü'nün Bakan Soylu'nun telefonlarına çıkmadığını söyledi.

Tarakçı'nın konuyla ilgili yazdıkları şöyle: "Birkaç gün önce, İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu yanında korumaları olduğu halde, yunuslar tarafından durdurulur. Ve tam yarım saat arabası aranır. Bakan Soylu devreye girmesine rağmen arama devam eder. İstanbul Emniyet Müdürü, Bakan Soylu'nun telefonlarına çıkmaz. Ve bu aramanın kokuları yakında ortaya çıkar. Bekleyin, 2017 yılının sonuna kadar çok şeye şahitlik edeceğiz."