T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akit TV'den Mahir Ünal'a: Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor

"CHP'li Sera Kadıgil'e bu zaman kadar bir tek cümle dahi maalesef edemedi"

04 Mart 2018 21:33

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, "Gün Başlıyor" adlı programda "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" ifadesini kullanan Ahmet Keser'e sahip çıkarak AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ı "Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor" tepkisini gösterdi.

"Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal çıkıyor, Halk TV'de Fox'ta gece gündüz Ak Parti'ye ve Müslümanlara hakaret edenlere bir kez dahi ağzını açamazken Ahmet Keser'i hedef tahtasına koyuyor. Adalet Bakanı'nı arıyor, ardından jet hızıyla savcı yemiyor içmiyor gecesini gündüzüne katıyor ve iddianame hazırlıyor." diyen Özmen, "Ahmet Keser için televizyon televizyon gezen Mahir Ünal, imamları kesip doğramaktan söz eden CHP'li Sera Kadıgil'e bu zaman kadar bir tek cümle dahi maalesef edemedi" ifadeisni kullandı.

Akit TV'de sabah yayınlanan "Gün Başlıyor" programında, programın sunucusu Ahmet Keser 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' ifadesini kullanmıştı. Keser hakkında soruşturma başlatıldı, savcılık iddianame düzenleyerek 4.5 yıla kadar hapsini istedi. Akit TV ise Keser ile yollarını ayırmıştı.

ETİKETLER

Mahir ÜnalAKPMehmet Özmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24