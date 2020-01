Akit: Pensilvanya darbeyi beğenmedi, yenisini istiyor

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, TSK'daki cunta yapılanmasını tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla ilgili olarak, "Pensilvanya darbeyi beğenmedi, yenisini istiyor" dedi.

"Halkın yolu açmak üzere hareketi üzerine de, hem tüfeklerle. Hem de tanktan atılan toplarla insanların katledildiği olayı en sonunda halka karşı direnemeyip, tanklardaki darbecilerin teslim olması gerçeğini beğenmemiş kıtmir" ifadesini kullanan Karahasanoğlu, "'Tank duruyor.. Halk üzerine çıkıyor' diyor. Hayasızca. Ahlaksızca. Vicdansızca. Yine bitmiyor. Utanmazca açıklaması. 'Halktan birkaç insana bir şey yapıyorlar. Birkaç insanı öldürüyorlar. 'Birkaç insan' diyor. 208 canın kaybedildiği. Tankların halkın üzerine sürülüp, insanların bedenlerini parçaladığı görüntüleri görmezden gelip. 'Birkaç insana bir şey yapıyorlar' diyor. 'Öldürüyorlar' bile diyemiyor!" diye yazdı.

Ali Karahasanoğlu'nun "Pensilvanya darbeyi beğenmedi, yenisini istiyor" başlığıyla yayımlanan (19 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Dünyanın dört bir tarafından gazeteciler doluşmuş.

Darbenin hemen ertesinde bir basın toplantısı.

Sonra bir daha.. Bir daha..

Her söze başladığında, “Ben kıtmir” diyor.

Kıtmir, köpek demek..

Tevazudan(!) dolayı böyle söylüyor gibi görünüyor..

Ama bakıyorsunuz ki..

Arkasına aldığı şeytani güçler sayesinde..

Türkiye’nin altını üstüne geçirmeye çalışıp, başaramayınca..

Dünya basını sayesinde, kendisini aklamaya çalışıyor.

Sorsak bu kıtmire..

“Sen gerçekten kendi halinde bir adam isen..

Bu kadar gazeteci..

Üç gündür senin kapında, ne arıyor?”

Kendimi savunayım derken..

Nasıl bir devasa örgütün tepesinde olduğunu..

Hangi süper güçlerin..

ABD’nin.. İsrail’in..

Kendisinin arkasında olduğunu da..

Farkında olmadan..

İtiraf ediyor, Gülen..

Yoksa..

O kadar medya kuruluşu..

Bir kıtmirde ne bulmuş olabilirler ki..

Üç gündür eşiğinden ayrılmıyorlar?

•

Son basın toplantısında da..

New York Times, Financial Times, Sky News, CNN, The Guardian ve Reuters temsilcileri başta olmak üzere, bir çok kuruluştan basın mensubunun sorularına cevap vermiş, kıtmir..

Uzun basın toplantısında, en ilginç kısmı..

En rezil kısmı.

En hayasız kısmı..

Türk askerinin.. Türk polisini vurduğu bir olayı..

Vicdanların kanadığı bir olayı..

Devletin askerinin..

Halkı tarayarak öldürdüğü bir olayı..

Cumhurbaşkanı’nın ağlayarak veda ettiği en yakınındaki insanların can verdiği bir katliamı..

Canlı yayında ağlamasına şahit olduğumuz Başbakan’ın hüzün dolu konuşmasında verdiği sayılara göre 208 insanımızın vatan için canını verdiği bir olayı..

Kıtmirin..

Şu alçakça ifadelerle yorumlaması:

“Darbe yapıyorlar. Alınması (gözaltına alınması gerekenleri) gerekenleri almıyorlar.”

Akıl mı veriyor?

Yeni darbe için strateji mi geliştiriyor?..

Yoksa..

Mensuplarını mı azarlıyor?

Tam olarak kestiremediyseniz..

Kıtmirin sonraki sözlerini de aktarayım:

“Boş binalara bomba atıyorlar.”

Uydurmuyorum..

Aynen bu cümleyi tekrarlıyor, Fetullah Gülen..

Halkın helikopterlerden taranak katlediliği olayı..

“Boş binalara bomba atmak” olarak yorumluyor..

Devam ediyor:

“Tanklar duruyor, halk üzerine çıkıyor.. Film gibi bir şey. Holywood filmlerinde görebileceğiniz bir şey yani..”

Bütün dünyanın.. Canlı olarak izlediği o alçakça darbeyi..

Saatlerce Boğaz köprülerinde yolu kapatarak, halkın geçişini engelleyen..

Halkın yolu açmak üzere hareketi üzerine de, hem tüfeklerle. Hem de tanktan atılan toplarla insanların katledildiği olayı..

En sonunda..

Halka karşı direnemeyip, tanklardaki darbecilerin teslim olması gerçeğini..

Beğenmemiş kıtmir..

“Tank duruyor.. Halk üzerine çıkıyor” diyor..

Hayasızca.. Ahlaksızca. Vicdansızca..

Yine bitmiyor..

Utanmazca açıklaması..

“Halktan birkaç insana bir şey yapıyorlar. Birkaç insanı öldürüyorlar. ”

“Birkaç insan” diyor..

208 canın kaybedildiği.

Tankların halkın üzerine sürülüp, insanların bedenlerini parçaladığı görüntüleri görmezden gelip..

“Birkaç insana bir şey yapıyorlar” diyor.

“Öldürüyorlar” bile diyemiyor!

Devletin güvenlik güçlerine de hatırlatmak için, bu kıtmirin sözünü aktarayım..

Buradaki haşhaşilere taktik veriyor olmalı..

Şöyle diyor:

“Baştan kişilere bir şey yok. Onlar ortalıkta geziyorlar.”

Bu laf, “Halktan birilerine yapılanlarla yetinmeyin. Baştakilere de saldırın”demek değil de, nedir?

Ve sonunda.

Elinden gelen her şeyi yaptığı halde..

Başaramadığı darbe için..

Kıtmir şöyle diyor:

“Böyle darbe olmaz. Biz darbeleri gördük. 27 Mayıs’ta gördük. 12 Eylül’de gördük. Darbe öyle olmaz.”

Sanki bir tek o görmüş.

Başka hiç kimse bilmiyor, 27 Mayıs’ı..

Kimse bilmiyor, 12 Eylül’ü.

Sadece kıtmire değil..

O merkezden pompalanan aynı propaganda sözlerini tekrarlayan tüm ahlaksızlara soruyorum:

“27 Mayıs’ta, halkın üzerine uçaklardan silah sıkıldığına dair tek bir örnek var mı?”

Haydi diyelim ki..

“Boş binalar..”

Söyleyin, “Boş bina da olsa.. Devletin savaş uçağı ile, bombalanan tek bir bina var mı?”

Söyle kıtmir..

Tek bir örneğin var mı?

Askeri helikopterle taranan sivil vatandaş örneğin var mı?

60 polisin birden şehit edildiği bir darbe olayını bırakın.. Herhangi bir başka olayda, bu kadar çok sayıda polisin şehit olduğu tek örnek var mı?

Bir de utanmazca..

“Erdoğan’ın TSK’yı vesayetine almak için yaptırdığı bir senaryo olabilir”demesi yok mu?”

Her şeyi itiraf ediyor resmen..

Kendisini tarif ediyor..

Gözünün ne kadar kara olduğunu..

Kafasındaki hedef için her şey yapabileceğini itiraf ediyor..

Bre utanmaz..

TSK’nın başkomutanı zaten o!

Neyini ele geçirecek?

Olsa olsa..

TSK’yı ele geçirmek için..

Sen yaparsın o hainliği..

Yaptın da zaten!