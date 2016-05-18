Akit: MHP'de Devlet Bahçeli'nin veliahttı Koray Aydın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin grup toplantısının ardından MHP’li muhaliflere ilişkin gazetecilere yaptığı "Koray Aydın Bey ülkü ocaklarından yetişmiş değerli bir dava insanıdır. Adayların içerisinde tek ülkücü kendisidir. Olayları görmüş ve uyarma görevini yapmıştır, tebrik ediyorum'' açıklamasını Yeni Akit manşetine taşıdı. Gazete, Bahçeli’nin Koray Aydın açıklamasını, “MHP'de Devlet Bahçeli'nin veliahttı Koray Aydın” başlığı ana sayfadan gördü.

Gazetenin Mehmet Kutlu imzalı haberi şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada parti içi muhaliflerden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın nikâhına katılmasına kadar bir dizi konuda gündemi değerlendirdi. Bahçeli’nin muhaliflerden Koray Aydın ile ilgili övgü dolu sözleri “kendisinde sonraki veliahdını işaret etti” şeklinde değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızının nikâh şahitliği yaptığı için belli bir kesim tarafından eleştirilen Genelkurmay Başkanı’nı savunan Bahçeli, “Şehitlerin geldiği bir ortam gerekçe gösterilerek Genelkurmay Başkanı’nın malum düğüne katılmasını diline dolayanlar her şeyden önce kahraman Mehmetçiğin moralini sıfırlamak ve terörle mücadeleyi sabote etmek isteyen çevrelerdir. Şehitlere Fatiha okumak aklının ucuna bile gelmeyen sanal ortam ve medya cengaverlerinin Genelkurmay Başkanı’nı taşlaması, ahlaksızca tartışmaya açması en başta teröristlerin değirmenine su taşımak anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.

'Genelkurmay Başkanı’nı sorgulatmak kime hizmettir?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızını evlendirmesinin en tabii hakkı olduğunu ifade eden Bahçeli, “Buna davetlilerin katılması kadar doğal bir şey de olamayacaktır. O halde her şey bitmiştir de sırayı manevi görevini yaptıktan sonra davete uyan Genelkurmay Başkanı’nı hedef tahtası haline getirmek mi almıştır? Bu nasıl bir terbiyesizliktir? Ülkemizin beka meselelerinin bu kadar ağırlaştığı bir süreçte, Genelkurmay Başkanı’nı küçük düşürmek, sorgulatmak kime, hangi çevrelere hizmettir? Sayın Hulusi Akar Paşa görevini titiz ve milli şuurla yapan bir Genelkurmay Başkanı’mızdır. Hakkındaki asılsız dedikoduları çıkaranların bölücü alçakların yararına faaliyet gösterdiklerini iyi bilmeleri, bu densizlikten derhal vazgeçmeleri bizim en temel dilek ve arzumuzdur” diye konuştu.

'Zamanı geldiğinde yakıtı okyanus ötesinden gönderilen bu kumpanyanın dağılması için gereken yapılacaktır'

Bahçeli, kurultay tartışmalarına ilişkin olarak da, “Zamanı geldiğinde, yakıtı okyanus ötesinden gönderilen bu kumpanyanın dağıtılması için gereken her hamle tüzük ve yasalar çerçevesinde noksansız yapılacaktır” değerlendirmesini yaptı.

'Dokunulmazlık konusunun en geç cuma günü bitmesi gerekir'

MHP’nin dokunulmazlık konusunun daha fazla uzamaması ve en geç Cuma günü bitmesi görüşünü savunan Devlet Bahçeli, “Teröristlere methiye düzenler, TBMM’yi terörize edenler, katillerin sözde taziye çadırlarında görüntü verip devlete meydan okuyanlar bu ihanetlerinin bedelini sonuna kadar ödemelidirler. Artık karar aşaması gelmiştir. AKP ve CHP’nin ne yapacağı belli olacaktır. Ya hesap sorulacak ya millet üzerinde hesap yapanlar yakayı kurtaracaktır” diye konuştu.

'PKK’lılar, DHKP-C’liler, eski tüfekler, casusluktan hüküm giymişler, MHP’de değişim isteğindedir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’yi bilmeyen, nereden gelip nereye gittiğini anlamayan küçük bir azınlığın “Paradigma değişsin, değişim olsun” diye tutturduğunu belirterek, “Bakıyorum, PKK’lılar MHP’de değişim isteğindedir. DHKP-C değişim katarına son anda binmiştir. Nazlanmadan ılıyanlar, mecalsiz kalıp mercan kayalıklarına tutunanlar, uslanma bilmeyen edepsiz kaçaklar, İmralı canisine avukatlık yapanlar ne tuhaftır ki sürekli değişim demekte, pohpohladıkları isimleri direnmeye çağırmaktadır. Eski tüfekler, casusluktan hüküm giymişler, eski çağ, karanlık ve Cumhuriyet gibi medya organları paralel saldırıda hakaret göreviyle tembihlenmişlerdir. Ne kadar MHP hasmı, Milliyetçi ülkücü hazımsızı varsa paralel panayırda kendilerine ön sıralardan rezervasyon yaptırmışlardır. Bunlar kimi zaman Twitter silahşörü, kimi zaman kılıcı zayıf bedenine büyük gelen haçlı şövalyesi, kimi zaman da tenekeden demokrasi fedaisi kesilmişlerdir ama hiçbiri paralel matruşkası, Pensilvanya süvarisi olduğunu gizleyememiştir. ‘Diren MHP’ diyenler, göle değil, tarlaya Gezi mayası çalmaya kalkışmışlardır.”

'Bırakalım Yargıtay kararını versin'

“Yargıtay henüz kararını vermemiştir. Bırakalım Yargıtay kararını versin. Nedir bu acele? Nereye yetişeceksiniz? Bu telaş niyedir? MHP’yi karıştırma sözü kimlere verilmiş, ihaleyi kim dağıtmıştır?” sorularını yönelten Devlet Bahçeli, “Aziz ülküdaşlarım, oyunu görünüz, tehlikenin artık farkına varınız. İçimize sızmaya çalışan kiralık yüzlerin nereye varmak istediklerini Allah için anlayınız, vicdani tepkinizi gösteriniz” diye konuştu. “Adayların ihraç edileceği söyleniyor” diyen gazetecilere cevap veren Bahçeli, “İncelemelerimiz devam ediyor. Her gün disiplin kapsamına girebilecek yeni oluşumlar, tavırlar ve sözler var. Biraz sabırlı olursak mükemmel bir dosya hazırlanacak” diye konuştu.

Bahçeli, delegelerden 900’e yakın imza toplandığının söylendiğini hatırlatarak, “Bu imza varsa gereğini yapmak gerekir mi?” diye soran gazetecilere, “Mutlaka. 900 imzayı basın olarak bulmanızı tavsiye ederim, ne kadarı doğru ne kadarı yanlıştır. Zaten 900’ü bulmuşlarsa mesele bitmiştir” karşılığını verdi.

'Bizim için Saray bir baskı yaratmaz'

Bir başka soru üzerine Bahçeli, Yargıtay’ın kurultayla ilgili kararına saygılarının sonsuz olacağını vurguladı. “Yargı kararlarıyla ilgili sarayın baskısı olduğu iddialarına ne dersiniz?” sorusu üzerine de Bahçeli, “Onlar iftira ve yalandır. Bizim için saray bir baskı yaratmaz” dedi."