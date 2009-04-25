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Politika

Akit ismini almıştım sıra Vakit'te

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Vakit gazetesinin kendisiyle ilgili yaptığı haberlerin yalan olduğunu belirterek, 'Açtığım davalarla Akit'in isim hakkını almıştı

25 Nisan 2009 03:00

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Vakit'te yayınlanan "Naber Kemal Abi" başlıklı habere yanıtı ilginç oldu

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Vakit Gazetesi'nde dün manşetten verilen ve kendisinin Frankfurt'ta PKK'lı Mustafa Günel ile görüştüğü ileri sürülen "Naber Kemal Abi" başlıklı habere yanıtı ilginç oldu.

Kılıçdaroğlu, "Bir PKK'lıyla görüştüğümü iddia ediyorlar. Ben bu şahsı tanımıyorum, telefonla da görüşmedim. Bu gazete yalanlarına devam ediyor. Daha önce açtığım tazminat davalarıyla Akit'in isim hakkını almıştım. Şimdi yine dava açacağım. Sanırım Vakit'in ismini de alacağım. Arzu eden gençler Akit ya da Vakit adı altında bir gazete ya da dergi yayımlayabilirler" diye konuştu.

Haberi bir mizah unsuru olarak gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Bunlar hayali. Başka çaremiz yok dava açacağım. Dava aça aça bir hal olduk. Ben hiçbir kimseye hayatımda 'Mustafacım' demedim. Böyle bir telefon konuşması yapmadım. O kişiyi tanımıyorum. Nasıl böyle bir şey yazabiliyorlar" dedi.

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