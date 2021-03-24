Akit gazetesi: Hilafetin yeniden tesisi hayal değil, Akit'e çemkirenler bunu böyle bilsin!

Yeni Akit gazetesi, Eski Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça röportajındaki "hilafet" açıklamasına gelen tepkilere yanıt verdi. Akit, hilafetin tesisinin hayal olmadığını savundu.

Gelen tepkilere ilişkin olarak Akit, “Hilafet ilga edilmedi ki, TBMM’nin şahs-ı manevisinde mündemiç kılındı. Yani kaldırılmadı, Meclis tarafından muhafaza altuna alındı. Dolayısıyla hilafetin yeniden tesisi yalan falan değildir. Akit’e çemkirenler bunu böyle bilsin” ifadesini kullandı.

Eski Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Meclis isterse hilafeti ihya edebilir" dedi. Yeni Akit de, 22 Mart’ta Ağırakça'nın sözlerini sürmanşetine taşıdı.

TIKLAYIN | Prof. Dr. Ahmet Ağırakça: Hilafetin ihya edilmesi TBMM’nin yetkisindedir