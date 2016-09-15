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Akit: Fuat Avni, Erdoğan'ın askeri yaverleri çıktı

"Fuat Avni ekibinin başında Başyaver Albay Ali Yazıcı var"

15 Eylül 2016 14:23

Yeni Akit gazetesi, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından sosyal medyada fenomen olan Fuat Avni'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın askeri yaverleri olduğunu iddia etti. Akit'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre, "Fuat Avni’nin bir kişi değil. Ekibin ilk halkasında da 15 Temmuz'un ardından tutuklanan Albay Ali Yazıcı ve diğer yaverler bulunuyor. 

Akit'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

Güvenlik kaynakları, Fuat Avni Twitter hesabına bilgi sızdıranların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri yaverleri olduğu bilgisinin darbe girişiminden aylar önce geldiğini, konunun araştırılarak doğruluğunun ortaya çıkarıldığını bildirdi. İhanetleri ortaya çıkan yaverlerle ilgili olarak, strateji gereği işlem yapılmadığı öğrenildi. Erdoğan’ın başyaveri Albay Ali Yazıcı ve diğer 4 yaveri, darbe sonrasında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

 

Malkoç: Cumhurbaşkanımız son 3 aydır uzak tutuyordu

 

Cumhurbaşkanlığı Başmüşaviri Şeref Malkoç da bu bilgileri teyit eden açıklamalarda bulunmuştu. Malkoç konuyla ilgili bir açıklamasında, “Cumhurbaşkanı’nın sürekli en yakınında olan yaverlerinin FETÖ bağlantılı olmasıyla ilgili ciddi tereddütleri vardı. Yaverleri seçip gönderen Genelkurmay Personel Dairesi de FETÖ’nün elindeydi. Bunu bilen Cumhurbaşkanımız son 3 aydır başyaverini çok mecbur kalmadıkça yanında tutmuyordu. Aslında görevden azledecekti. Onuru zedelenmesin diye yollamak için Ağustos’taki Yüksek Askeri Şura’yı bekliyordu. Başyaver Ali Yazıcı’ya güvenmediği için de Marmaris’e tatile giderken bu defa yanına almadı. İyi ki de yanına almamış. Bunun aksini düşünmek bile istemiyorum. FETÖ üyesi Ali Yazıcı o gece Marmaris’te olsaydı çok daha korkunç şeyler yaşanabilirdi” demişti.

 

Erdoğan, yaverlerini almadı

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta başında Marmaris’te dinlenmeye çekilirken, başyaverini ve yaverlerini yanına almamıştı. Darbe girişimi öncesinde başyaver ve yaverlerin Erdoğan’ın bulunduğu konumu öğrenmek için çaba harcadığı ileri sürülüyor. Erdoğan, Marmaris’e yaverleriyle birlikte gitmiş olsa, bulunduğu otele darbeciler kısa süre içerisinde ulaşıp Cumhurbaşkanı’nı da rehin alabilecekti.

 

"Erdoğan'ın uçağını düşürmek
için pilotu 15 defa aradılar"

 

Yaverlerin, Erdoğan’ı taşıyan pilotu 15 defa arayarak “Cumhurbaşkanı’mız nerede?” diye sorduğu da ortaya çıkmıştı. Bu kadarla da kalmadı. Darbecilerin Cumhurbaşkanı’na havada planladığı suikast için Başyaver Albay Ali Yazıcı, Erdoğan’ın koruma ekibine Marmaris’teki TC-ATA uçağının koordinatlarını sordu. Ekip şüphelendi, şaşırtma için ATA yolcu uçağı koduyla kalktı, iki THY uçağı daha ardı ardına havalandı. Yavere de “Rota belli değil” denildi.

 

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AkitFuat AvniAlbay Ali YazıcıErdoğanın askeri yaverleriTwitter fenomeni

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