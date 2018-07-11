Akit, Adnan Oktar'ın evlerini yazdı: Bahçede, yeni yapılmış bir barbekü partisinin izleri, arkada 2 yapay göl var

Kamuoyunda Adnan Hoca ismiyle bilinen Adnan Oktar ile 235 destekçisi hakkında gözaltı karar verildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'deki evinde kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydedildi. İlerleyen saatlerde Oktar'ın mal varlığına el konuldu. Akit, Oktar'ın mal varlığına ilişkin olarak yazdığı haberde, Silivri Fenerköy'deki Pembeköşk adlı çiftliği anlatırken, "Birisi büyük 2 yapay göl, atların koşturulduğu bir alan, bahçede, yeni yapılmış bir barbekü partisinin izleri var" ifadelerini kullandı.

Operasyonun başlamasının ardından gözaltına alınmadan önce Cumhuriyet gazetesine konuşan Oktar, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi desteklediklerini belirterek, "Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ye, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılamsı gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım" dedi.

Akit'te yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Kandilli'de 180 derece boğaz manzaralı saray yavrusu evde oturuyor

Şantaj çetesi kurmakla suçlanan Adnan Oktar, Cartier saat takıyor. Lacoste, Beymen ve Vakko'dan giyiniyor. Gömlekte Armani ve Ferre favorisi. Cherookee ve Mercedes otomobillere biniyor. Kandilli'de 180 derece Boğaz manzaralı 30 dönüm orman arazisine kurulmuş bir saray yavrusunda oturuyor.

Evlerine padişah tahtları yapılıyor

Yazları Silivri'deki, Hollywood filmlerinden fırlamış, çifte yüzme havuzlu, göletli çiftlikte, sosyetenin katıldığı partiler veriyor. Evlerine, saltanatını pekiştirmek için padişah tahtları yaptırıyor. Mobilyaların altın varaklısını seviyor. Trilyonlara hükmeden Adnan Hoca, çalışmıyor. Bilinen bir işi yok. Peki, bu değirmenin suyu nereden geliyor?

Çiftliği 40 dönümlük arazi üzerine kurulu

Adnan Oktar'ın Silivri Fenerköy'deki Pembeköşk adlı çiftliği 40 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Çiftliğe, üzeri işlemeli ahşap bir kapıdan giriliyor. Kapının üzerinde güvenlik kameraları var.

Girişin sağında ve solunda 2'si Doberman olmak üzere 4 tane köpek var. Adnan Oktar'ın camekanlı villası 2 katlı. Villanın arkasında ise arazi uzanıyor. Birisi büyük 2 yapay göl, atların koşturulduğu bir alan, yüzme havuzu, heykeller, fıskiyeler, büyüklü küçüklü çardaklar, padişah tahtlarını andıran işlemeli koltuklar ve sera yer alıyor.

Çardak dışında, balkonlu, merdivenli ahşap verandalar mevcut. Bahçede, yeni yapılmış bir barbekü partisinin izleri var. Garajda iki tane Grand Cheroki jeep, bir Mercedes, Kartal ve Siena marka otomobiller göze çarpıyor.

Sarayına ulaşabilmek için 750 metrelik özel bir yoldan geçiliyor

Adnan Oktar'nın Kandilli sırtlarındaki yaklaşık 30 dönümlük ormanlık arazi üzerine kurulu, saray gibi evine ulaşabilmek için, 750 metrelik özel bir yoldan geçiliyor. Yol boyunca uzanan ağaçların ve tellerin üzerinde 50'ye yakın güvenlik kamerası var. Yolda, 250 metre arayla, 4 ayrı demir kapı bulunuyor. Bu özel yol geçilince, 100 metrelik delikli parke döşeli bir başka yol başlıyor. Yolun sonunda Oktar'ın iki katlı evine ulaşılıyor. Evin çevresi, ayrıca tellerle çevrili. Arnavutköy, Bebek ve Kuruçeşme'yi gören evin dışı, koyu renk camla kaplı. Kapısı çelikten. Osmanlı tarzındaki kapının üzerinde, Arapça yazılar var. Ev antika döşeli. İçi, heykel cenneti. Koltuk ve yemek takımları altın varakla kaplanmış. Yerler mermer ve ahşap. Klimalı evde, çok sayıda uydu anteni dikkat çekiyor. Evin dışı, içerdeki bilgisayarlı, televizyonlu güvenlik sistemiyle gözetleniyor.