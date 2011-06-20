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AKINTIYA KAPILAN ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI ERZURUM (A.A)

20 Haziran 2011 13:53

-AKINTIYA KAPILAN ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI ERZURUM (A.A) - 20.06.2011 - Erzurum'da bir otomobilin Tortum Çayı'na devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, İl Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğine bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi, Uzundere-Tortum karayolu Pehlivanlı Derekapı mevkisinde yoldan çıkarak Tortum Çayı'na devrilen otomobilde bulunan ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Koba'nın (12) cesedine ulaştı. Kaza yerine 1,5 kilometre mesafede kayalıkların arasında bulunan Koba'nın cesedi, Uzundere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşar Beyer yönetimindeki 25 LD 831 plakalı otomobil, Uzundere-Tortum karayolu Pehlivanlı Derekapı mevkisinde yoldan çıkarak Tortum Çayı'na devrilmiş, kazada otomobilde bulunan Mehmet Beyer (14) ile Koba akıntıya kapılmış, şahıslardan Beyer'in cesedine, jandarma ve vatandaşların aramaları sonucu Derekapı mevkisinden 6 kilometre mesafede ulaşılmıştı. Koba'nın da bulunması için İl Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyordu.

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