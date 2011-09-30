-Akıncıoğlu: Değişiklik teklifi üzerinde ittifak sağlandı İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'da değişiklik yapılması konusunda gerekli girişimlerin ivedilikle başlanması kararı verdiklerini söyledi. Vakfın İstanbul'da gerçekleştirilen toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Akıncıoğlu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'da değişiklik yapılması konusunda eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Avukat Levent Bıçakcı'nın yaptığı çalışmayla ilgili bilgilendirme yapıldığını aktarırken, ''Bu çalışma detaylı bir şekilde değerlendirilerek, üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Tüm kulüpler tarafından değişiklik teklifi üzerinde ittifak sağlanarak, gerekli girişimlere ivedilikle başlanmasına karar verildi'' dedi. Yasa taslağının 4 Ekim Salı günü TBMM'ye sunulacağını doğrulayan Akıncıoğlu, ''Bu çalışmanın çok hızlı bir şekilde yapılmasına karar verildi. Bu takvim söylendiği şekilde işleyecek'' ifadelerini kullanırken, fazla ayrıntıya girmekten de kaçınarak, ''Taslağın ayrıntılarına girmem şu safhada doğru olmaz. Hukukçu arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Detaylı bir çalışma yapılıyor. Ligden düşmenin önlenmesiyle ilgili direkt bir madde de yok'' diye konuştu. Akıncıoğlu, taslağın ne zaman yasa olarak yürürlüğe girmesini beklediklerinin sorulması üzerine, ''Yeni yasayla ilgili bir tarih vermek doğru değil. Hazırlanan, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan hızlı bir şekilde çıkması, sistemin daha iyi işlemesi için tüm kulüplerin ittifakla aldığı bir değişiklik önerisi. İlgili merciler gerekli çalışmayı yapacaklardır'' yanıtını verdi. -''Hakem değerlendirme komisyonu kurulacak''- Hasan Akıncıoğlu, bugünkü toplantıda, Spor Toto Süper Lig'de sezonun geride kalan haftalarıyla ilgi genel bir değerlendirme yapıldığını anlatırken, her ay Kulüpler Birliği Vakfı bünyesinde değişimli olarak bir komisyon oluşturulmasına ve bu komisyonun hakem performanslarıyla ilgili hazırlayacağı değerlendirme raporunun TFF yönetimiyle paylaşılmasına karar verildiğini duyurdu. Akıncıoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, bundan sonraki toplantılarda TFF Yönetim Kurulu'ndan bir kişinin devamlı yer alması konusunda davet çıkartılmasına karar verildiğini aktarırken, yeni görev dağılımıyla mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak Recep Mamur, idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak Halil Ünal ve sportif işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak da kendisinin görevlendirildiğini vurguladı.