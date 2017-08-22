T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Akıncı Üssü'nün eski komutanı Evrim: Darbe girişimi TSK teamüllerine aykırı bir garabetler manzumesi

"Darbe girişimi son derece amatörce planlanmış, mantık dışı"

22 Ağustos 2017 18:57

15 Temmuz darbe  girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, Fethullah Gülen ile görüştürmek istediği iddia edilen eski Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim savunma yaptı.

Evrim, yargılandığı 'Genelkurmay Çatı davası'nın ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Evrim, daha önceden bilindiğini iddia ettiği darbe girişimiyle ilgili, "Tüm meslek hayatım boyunca kazandığım deneyimlere dayanarak, darbe girişimi son derece amatörce planlanmış, mantık dışı, TSK teamüllerine aykırı bir garabetler manzumesidir" dedi.

"Savaş uçaklarını sadece yüzde 8'i kullanıldı"

Darbe girişiminde askeri araçların yalnızca yüzde 2-3'ünün kullanıldığını da ileri süren Evrim, "Benim üssümde 71 savaş uçağı vardı. Tüm üs komutanlarının tutuklu olduğu düşünülerse toplamdaki 250 savaş uçağı kullanılabilirdi. Savaş uçaklarının sadece yüzde 8'i kullanılmıştır" dedi. 

"TSK'nın faaliyetleriyle bağdaşmıyor"

Evrim, İstanbul'daki üç köprüden sadece birinin tek yönlü kapatılması, Esenboğa Havalimanı'nın kontrol altına alınmaması gibi eylemlerin TSK'nın faaliyetleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Darbe girişimine ilişkin MİT'e ihbar geldiğini, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının olaylardan önce darbeyi haber aldığını ileri süren Evrim, Genelkurmay Başkanı ve komuta kademesini, darbe girişimini önleyecek gerekli tedbirleri almamakla suçladı.

ETİKETLER

Hakan EvrimAkıncı Üssüdarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24