Akıncı Üssü'nün eski komutanı Evrim: Darbe girişimi TSK teamüllerine aykırı bir garabetler manzumesi

15 Temmuz darbe girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, Fethullah Gülen ile görüştürmek istediği iddia edilen eski Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim savunma yaptı.

Evrim, yargılandığı 'Genelkurmay Çatı davası'nın ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Evrim, daha önceden bilindiğini iddia ettiği darbe girişimiyle ilgili, "Tüm meslek hayatım boyunca kazandığım deneyimlere dayanarak, darbe girişimi son derece amatörce planlanmış, mantık dışı, TSK teamüllerine aykırı bir garabetler manzumesidir" dedi.

"Savaş uçaklarını sadece yüzde 8'i kullanıldı"

Darbe girişiminde askeri araçların yalnızca yüzde 2-3'ünün kullanıldığını da ileri süren Evrim, "Benim üssümde 71 savaş uçağı vardı. Tüm üs komutanlarının tutuklu olduğu düşünülerse toplamdaki 250 savaş uçağı kullanılabilirdi. Savaş uçaklarının sadece yüzde 8'i kullanılmıştır" dedi.

"TSK'nın faaliyetleriyle bağdaşmıyor"

Evrim, İstanbul'daki üç köprüden sadece birinin tek yönlü kapatılması, Esenboğa Havalimanı'nın kontrol altına alınmaması gibi eylemlerin TSK'nın faaliyetleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Darbe girişimine ilişkin MİT'e ihbar geldiğini, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının olaylardan önce darbeyi haber aldığını ileri süren Evrim, Genelkurmay Başkanı ve komuta kademesini, darbe girişimini önleyecek gerekli tedbirleri almamakla suçladı.