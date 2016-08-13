Akıncı Üssü’nde üzerine ‘CB’ ve ‘Ankara’ yazılmış bombalar…

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin karargâhı olarak kullandıkları Ankara’daki Akıncı Üssü'nde darbecilerin kullandığı uçakların atacakları bombaların üzerindeki bazı yazılar dikkat çekti. Üssün pistlerinin bombalanmasının ardından havalanamayan savaş uçaklarında bulunan bazı bombalarda ise ‘CB’ ve ‘Ankara’ yazması dikkat çekerken, yazıların bombaların atılacağı yerleri işaret ettiği öne sürülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanan ve büyük bir çukurun oluştuğu pistin görüntüleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.