Akıncı Üssü’nde eğitim gören 77 kursiyer tutuklandı

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 141 ve 143. filoda eğitim gördüğü tespit edilen 79 kursiyerden, 77'si tutuklandı.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 141 ve 143. filoda eğitim gören 79 kursiyerden, 77'si tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, 15 Temmuz gecesi 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda olduğu tespit edilen, 141 ve 143. filoda kursiyer olarak eğitim gören, aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 79 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 15 Temmuz gecesi bombardımana katılan 143. Filo Komutanı Mustafa Azimetli ve uçakları koordine eden 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş'un eğitim verdiği kursiyerler olduğu öğrenildi.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 79 kursiyerden, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 77 kursiyer tutuklandı.