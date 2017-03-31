Akıncı Üssü iddianamesine göre, Adil Öksüz'ün telefonu en son nerede, ne zaman sinyal verdi?

Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 19 Ağustos 2014'te ByLock programını yüklediği ve kullandığının ortaya çıktığı belirtildi. Ayrıca Öksüz'ün HTS ayıtlarından son olarak 19 Temmuz'da saat 12.43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandığı belirlendi.

İşte darbeyi yöneten ikinci isim olduğu söylenen Kemal Batmaz'ın Adil Öksüz'le görüntüleri

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede Adil Öksüz'le ilgili şunlar yer alıyor:

- İddianameye göre iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 18 Temmuz 2016'da saat 08.01'de Esenboğa Havalimanı'ndaki, saat 09.27'de ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi. Öksüz, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesi'nde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün 19 Temmuz'da saat 12.43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı.

ABD Konsolosluğu'ndan telefon

- Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 21 Temmuz 2016 saat 10.22'de ABD Başkonsolosluğu'ndan arandığı, Öksüz'ün telefona yanıt vermediği, görüşmenin yapılamadığının belirlendiği kaydedildi.

ByLock kullanıcısı

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün 'FETÖ' mensuplarınca örgüt iletişimi amacıyla oluşturulduğu ileri sürülen ByLock yazılımını kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı.