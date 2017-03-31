Akıncı Üssü iddianamesi mahkemede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi" olarak tanımladığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianameyi tamamlayarak mahkeme gönderdi.

İddianamede bir numaralı şüpheli olarak Fethullah Gülen, iki numaralı şüpheli olarak ise Adil Öksüz gösterildi.

Darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ise "askeri kanadın bir numarası" olarak iddianameye girdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın hazırladığı iddianameye göre darbe girişimi gecesi, toplam 25 F-16 uçağı havalandı ve bunlardan 11'i bombalama faaliyetine katıldı.

İddianamede, pilotlardan ikisinin İstanbul üzerinde alçak uçuş yaptığı, iki F-16 pilotunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildiği belirtildi. Kalan 10 F-16 pilotunun da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı kaydedildi.

45 kişi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede; 1 Orgeneral, 6 Tümgeneral, 18 Tuğgeneral, 22 Albay, 26 Yarbay, 33 Binbaşı, 56 Yüzbaşı, 62 Üsteğmen, 115 Teğmen, 131 Astsubay, 1 Uzman Çavuş olmak üzere toplam 481 şüpheli yer aldı.

3 numaralı şüpheli olarak Sincan Cezaevi'nde bulunan Kemal Batmaz'ın gösterdildiği iddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik Üssü'nden kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.

Ayrıca TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığının, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanmasının da Akıncı Üssü'nden komuta edildiği belirtiliyor.