Akıncı Üssü davasında 'Nürnberg Mahkemesi' tartışması  

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ı, Fetullah Gülen ile görüştürmek istediği iddia edilen Akıncı Üssü Komutanı eski Tuğgeneral Hakan Evrim\'in çapraz sorgusu sırasına \'Nürnberg Mahkemesi\' tartışması yaşandı. Tartışma sırasında müştekilerin oturduğu sıralardan sanıklara pet şişe fırlatılınca duruşmaya ara verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, sanık Hakan Evrim\'in çapraz sorgusu sürerken müşteki avukatlarından Ömer Oğur söz alarak, \"Sanık avukatı, sanıkların saatlerce sözleri kesilmeden savunma yapabildiği, yeri gelince oturarak savunma yaptığı mahkemeyi, Nazilerin Yahudilere soykırım yaptığı gerekçesiyle yargılandığı Nürnberg duruşmalarına benzetti. Bu hem Türk mahkemelerine hem de milletimize hakarettir. Kimse bu ülkenin mahkemelerini Nürnberg Mahkemeleriyle kıyaslayamaz. Meslektaşımdan özür dilemesini bekliyorum\" dedi.

TARTIŞMA SONRASI BAZI MÜŞTEKİ YAKINLARI SANIKLARIN ÜZERİNE YÜRÜMEK İSTEDİ

Bunun üzerine söz alan sanık Hakan Evrim\'in avukatı Mustafa Avlağı, sanıklara sürekli küfür edildiğini ve mahkemenin bunun önüne geçemediğini, Nürnberg Mahkemeleri benzetmesini bu nedenle yaptığı söylemesi üzerine, müşteki sıralarından bir kişi, \"Küfürler hoşlarına gidiyor, sürekli gülüyorlar\" şeklinde bağırdı. Yaşanan tartışma sırasında ayağa kalkan bazı kişiler sanıkların üzerine yürümek istedi. Sanıklara yönelik pet şişe fırlatılması üzerine jandarma kalkanlarını kaldırarak güvenlik önlemi aldı.

MAHKEME BAŞKANI DURUŞMAYA ARA VERDİ

Yaşanan olaylar nedeniyle duruşmaya ara veren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, \"Önemli olan bizim ne söylediğimiz. Büyük Türk milleti adına yargılama yapıyoruz. Onun dışında da bir güç tanımıyoruz. Mahkemeyi beğenmiyorsanız itiraz edin, reddi heyet talep talep edin\" diyerek salonun boşaltılmasını istedi.