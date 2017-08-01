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15 Temmuz Darbe Girişimi

Akıncı Üssü davasında AKP heyetinin üstüne idam ipi attılar!

Akıncı Üssü davası gergin başladı

01 Ağustos 2017 16:16

Ankara'da Sincan Cezaevi'nde görülen Akıncılar Üssü davasını takip eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı liderliğindeki AKP heyeti, vatandaşların 'idam talebiyle' karşılandı. Yazıcı konuşurken; protesto amaçlı atılan bir idam ipinin de onun üzerine düştüğü gözlendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen dava başladı. Sanıklar, duruşma salonuna cezaevi bahçesinden tek sıra halinde yürütülerek getirildi. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan davada polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Şehit yakınları ve gaziler ile sanıklar arasına adeta etten duvar örüldü. Şehit yakınları ve aileler sık sık sanıklara tepki gösterirken, sanık avukatlarına da sinkaflı sözler sarf etti. Bu olaylar üzerine sanık avukatları oturdukları masalara vurarak tepki gösterdi. Bir şehit yakını ise “Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız” dedi.

 

Duruşma da gergin başladı

 

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, gerekli uyarıları yapacaklarını belirterek, “Burada Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılama yapıyoruz. Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız. Sağlıklı bir yargılama yapabilmemiz için mahkeme düzenine herkesin uyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Duruşmayı bir grup milletvekili ile izleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da duruşma esnasında dışarıya çıkarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yazıcı “Ak Parti de davaya müdahil olma talebinde bulunacak” dedi. AKP kurmayı Hayati Yazıcı “İnşallah bu yargılamalar bitince sanıklar, failler elbetteki hak ettikleri cezayı alacaklar. Yargılamanın tek amacı var.  Haksıza haddini bildirip, haklıya da hakkını vermek. İnşallah kısa zamanda bu dava sonuçlar” diye konuştu.

 

Heyete idam ipi attılar

 

Yazıcı, duruşmayı izleyen vatandaşların “Gerekirse referandum yapalım. İdam cezası geri gelsin. İdam istiyoruz” demesi üzerine de “Şehit yakınları tepkilerinde haklı” yorumunda bulundu. Bu esnada Yazıcı'nın üzerine vatandaşlar tarafından protesto amaçlı atılan idam ipinin düştüğü gözlendi. Yazıcı’nın ipi görünce şaşırdığı ve ‘Bir dakika…’ diyerek durumu anlamaya çalıştığı gözlendi.

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