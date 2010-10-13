-AKINCI: ÖNEMLİ OLAN HAYIRLI HİZMET AFYONKARAHİSAR (A.A) - 13.10.2010 - Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Afyonkarahisar Baro Başkanı avukat Celal Mümtaz Akıncı, ''Önemli olan hayırlı hizmetler yapabilmek, hakka adalete hizmet edebilmek ve özgürlükler noktasında gerekeni yapmak diye düşünüyorum'' dedi. Afyonkarahisar Barosunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akıncı, yüce bir göreve seçildiğinin bilinci içinde olduğunu ifade etti. Akıncı, şunları kaydetti: ''Baro olarak faaliyetlerimizin her zaman yanında oldu. Sonuç olarak 9 yıllık baro başkanlığı görevimin ardından, Anayasamızın yapılan referandumla değişmesinden sonra yapılan oylamada 75 Baro Başkanımız oy kullandı. Bunlardan 41 baro başkanımız bize teveccüh gösterdi. Bugün de TBMM'de ikinci turda hamdolsun Anayasa Mahkemesi üyeliğine layık görüldüm. İnşallah bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağım. Sorumluluğumuz çok büyük ama ifade ettiğim gibi Anayasa Mahkemesi gibi yüce bir mahkemede görev yapmak elbette bir Afyonkarahisarlı olarak beni de mutlu etmiştir.'' Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesinin referandum ile değişen Anayasa'nın sayesinde olduğunu belirten Akıncı, ''Bir yıl önce, Celal Mümtaz Akıncı'nın Anayasa Mahkemesi üyeliği ihtimali var dese, buna ben dahil kimse inanmazdı. Ama takdiri ilahi, Anayasa değişikliğinden sonra böyle bir ortam meydana geldi, imkan doğdu. Baro Başkanı arkadaşlarımız da 32 aday içerisinde en fazla oyu bize vererek teveccüh gösterdiler. TBMM de bizi bu göreve getirdi, gerçekten çok mutluyum'' diye konuştu. Anayasa Mahkemesi üyeliği görevinde üçüncü Afyonkarahisarlı bir kişi olduğunun hatırlatılması üzerine Akıncı, şöyle dedi: ''Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer Anayasa Mahkemesinde görev yapmıştı. Yine hemşehrimiz Ahmet Akyalçın var. Bir hemşehrimiz halen görev yapıyor. Biz de görev yapan üçüncü üye olacağız inşallah. Önemli olan hayırlı hizmetler yapabilmek, hakka adalete hizmet edebilmek ve özgürlükler noktasında gerekeni yapmak diye düşünüyorum.''