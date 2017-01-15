Akıncı: Kıbrıs halkı Türkiye'nin güvencesinin devamını istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta devam eden müzakerelere ilişkin, "Kıbrıs Türk halkı çok açık ve net şekilde Türkiye'nin güvencesinin devamını istiyor" dedi.

Akıncı, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan müzakerelerin ardından KKTC'ye dönerek, Ercan Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Cenevre'deki konferansın şekli ve katılımcıları konusunda garantör ülkelerin de katılımıyla tam anlamıyla 5'li bir konferans olduğuna işaret eden Akıncı, "Cenevre'de iki taraf da eşit şekilde yer aldı. Güvenlik Konseyi üyeleri yer almadı, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin' temsiliyeti diye birşey olmadı. BM gözetiminde bugüne dek yürütülen iki tarafın pozisyonu neyse o şekilde başladı ve sürdü. AB'ye gözlemci statü verilmesi de iki tarafın onayıyla oldu, tek taraflı olmadı. Bundan sonra da AB'nin statüsü bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerdeki güvenlik ve garantiler başlıklarında süreci sonuca götürecek bir formatla çalışmalar yapılacağını belirterek, tarafların pozisyonlarını ortaya çıkaracak bir çalışmanın ardından nihai kararı siyasi seviyede yeniden toplanacak konferansın vermesiyle bir sonuca gidilebileceğini vurguladı.



Yunanistan'ın 10 gün erteleme talebi tüm taraflarda rahatsızlık yarattı



Cenevre'de yapılacak dışişleri bakanları seviyesindeki bir sonraki konferansın tarihinin belli olmadığını ancak çok uzak bir tarih olamayacağını, muhtemelen ocak sonu olabileceğine değinen Akıncı, kimsenin bu işi uzatmak gibi tavrı olmadığını, Yunanistan'ın 10 gün erteleme talebinin tüm taraflarda rahatsızlık yarattığını dile getirdi.



Akıncı, Cenevre'deki konferansın bitmediğinin altını çizmek istediğini belirterek, çalışma grupları düzeyince başlayacak çalışmanın daha sonra üst düzeyde süreceğini dışişleri bakanları ve başbakanlar düzeyine çıkacağını ve sürecin ya bir çözümle ya da başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.



Çözüm konusunda ihtiyatlı iyimserim



Kıbrıs konusunda devam eden müzakerelerin başarıyla biteceğine dair yüzde yüz garanti olmadığını, ihtiyatlı iyimser olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, "Müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için haklarımızı sonuna kadar koruyarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.



Akıncı, Kıbrıs müzakerelerindeki altı başlığın tümünün masada olduğunu ifade ederek, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımın Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazları olduğunu, bunlar yer almazsa bir çözümün olmayacağını vurguladı.



Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin güvencesinin devamını istiyor



Akıncı, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının çok açık ve net şekilde Türkiye'nin güvencesinin devamını istiyor. Artık garantör ülkeleri de sürece iterek hep birlikte bu süreci bitirme ve sonuç alma heyecanını yaşarken sabırlı olmak ve referanduma giden bu süreci desteklemek, desteklenemiyorsa en azından referandum gününü beklemek gerek. Çünkü henüz ortada her şeyiyle bitmiş ve benim bile evet tamamdır 'hadi sandıklara gidip evet diyelim' diyeceğim bir metin henüz ortaya çıkmış değil. O noktaya gelene dek sabırlı temkinli ihtiyatlı olmak ve Kıbrıs Türk halkına destek olmak gerekir."

Cumhurbaşkanı Akıncı, IMF ve Dünya Bankası'nın liderlerin onayıyla çözümün maliyeti ve tazminatlar konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Cenevre sürecine yerinde destek veren siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine ve kendilerini yakından izleyen Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.



Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.



Kıbrıs müzakereleri, Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.