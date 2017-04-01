Akıncı iddianamesinden: Darbe başarılı olsaydı, Gülen 25 Temmuz'da Türkiye'ye gelecekti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin 45’i yönetici, 481 şüpheliyle ilgili iddianamesini tamamladı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 570 klasör ve 4 bin 658 sayfadan oluşan iddianameye, cuntacıların merkez olarak kullandığı 4. Ana Jet Üs Komutanlık karargâh binası ve darbe bildirisinin okunmak istendiği, bu nedenle Akıncı flamasının kaldırılarak Genelkurmay Başkanlığı flamasının asıldığı şeref salonunun görüntüsüne yer verildi. İddiaya göre, darbenin başarılı olması durumunda Fethullah Gülen, 25 Temmuz 2016’da Türkiye’ye gelecekti. Buna göre Gülen, Akıncı Üssü’nde inşa edilen bir binada kalacaktı.

Adil Öksüz'ün görüşme trafiği

‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı’ olarak geçen 2 numaralı şüpheli Adil Öksüz’ün darbe girişimi ve öncesindeki HTS kayıtları da girdi. Öksüz’ün son ABD ziyaretinden döndüğü 13 Temmuz günü Sakarya Akyazı’da Cevat Y. ve Yunus E. ile görüştüğü belirtildi. Öksüz’ün 15 Temmuz günü saat 15.30’da Sakarya Üniversitesi’nden bir numarayla görüştüğü kaydedilirken, 16 Temmuz saat 11.30’da da İstanbul Kadıköy’den baz sinyali veren Mehmet Kasım Abdussamet B.’den mesaj aldığı ifade edildi. Öksüz’ün, Etimesgut’ta sinyal verdiği saat 15.15’te Hasan Balcı, saat 15.16’da Mesut Güney, saat 15.20’de Hasan Balcı, saat 15.23’te Avukat Mustafa D., saat 15.25’te Hasan Balcı, saat 15.30 Avukat Ali Ç. ile görüştüğü aktarıldı.

20 Temmuz'da üniversite hattından görüşmüş

Öksüz’ün serbest bırakıldığı 18 Temmuz ve sonrasındaki telefon irtibatları da iddianamede yer aldı. Öksüz’ün 18 Temmuz 2016’da saat 08.01’de Esenboğa Havalimanı’nda, saat 09.27’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi. Öksüz’ün her iki havalimanında da Zeki Ç. adına kayıtlı 0505453.... numara ile görüşme yaptığı belirlendi. Aynı gün saat 11.10 ve 22.48’de İstanbul Üsküdar, saat 23.47’de İstanbul Atatürk Mahallesi’nde bulunduğu belirlenen Öksüz, ertesi gün saat 12.43’te Sakarya Akyazı’daki baz istasyonunu kullandı. Öksüz’ün 20 Temmuz 2016 saat 13.02’de Sakarya Üniversitesi adına kayıtlı sabit hattan telefon görüşmesi yaptığı da saptandı.

Öksüz’ün HTS kayıtlarından, 21 Temmuz’da saat 10.22’de ABD Başkonsolosluğu’ndan arandığı, ancak telefona yanıt vermemesi nedeniyle görüşme yapılamadığı kaydedildi. Başkonsolosluğun, 2 telefonu bulunan Öksüz’ü, ByLock yüklü hattan aradığı iddianameye girdi. Öksüz’ün HTS kayıtları da iddianameye girdi. Öksüz, Ahmet Kirmiç, Barbaros Kocatürk, Bekir Baz ile 1’er, Ali Çelik ve Mustafa Özcan ile 2’şer, Cemal Türk ile 496, Hamdullah Bayram Öztürk ile 3, Hidayet Karaca ve Selman Kuzu ile 21’er kez görüştü. Öksüz’ün Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nde görev yapan Tümgeneral Recep Ünal ile 177 kez görüştüğü de vurgulandı.