Akıncı iddianamesinden: Akın Öztürk'ün damadı eski Yarbay Karakuş darbe planlamasına katıldı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamede, eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün damadı, eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş'un, 15 Temmuz'un 1 numaralı sanığı Fetullah Gülen'in önderliğinde gerçekleştirilen darbe planlamasına katıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemeye gönderilen iddianamede, Karakuş'un 'FETÖ/PDY'nin yöneticisi olduğuna işaret edildi.

Şüphelinin, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 141. Filo Komutanı olarak yarbay rütbesinde görev yaptığı belirtilen iddianamede, darbe girişimi günü Akıncı Üssü'nde mesainin erken bitirildiği, girişimde görev verilen subayların üste kaldığı vurgulandı.

Hedeflerin tam isabetle vurulabilmesi için "sniper pod" cihazı taktırmış

İddianamede, Akıncı Üssü brifing salonunda Karakuş'un katılımıyla düzenlenen toplantıda yapılacakların konuşulduğu, görev dağılımının gerçekleştirildiği aktarıldı.

"Ankara üzerinde devamlı uçak uçması için emir verdiği, Adana'dan kalkan tanker uçaklarının Ankara'ya doğru gelmesini sağladığı, darbe tarihinden bir gün önce alıkonulan generallerin tutulacakları yerlerle ilgili hazırlık yaptırdığı anlaşıldı." ifadelerine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin makam odasında örgüt hiyerarşisindeki konumunu ifade ettiği değerlendirilen L ve F serisinde 2 adet bir dolar bulunduğu, suç tarihinden önce Mustafa Azimetli ile Balıkesir'e gidip F-16 savaş uçağına hedeflerin tam isabetli vurulabilmesi için sniper pod cihazı taktırdığı, uçaklara mühimmat yüklenmesini temin ettiği anlaşıldı.

Darbeden önce salı ve çarşamba günleri şüpheli Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Ahmet Özçetin, Mehmet Fatih Çavur ve Hakan Evrim ile toplantılar yaptı."

Örgütün sivil kanadıyla Amerika'daki toplantıya katılmış

Darbeyi organize edip yöneten şüphelilerden Akın Öztürk'ün damadı Karakuş'un darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz'da ve ertesi gün bulunduğunun 141. Filo koridorundaki güvenlik kamerasına yansıdığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli, diğer darbe yöneticileriyle eylem ve iş birliği içinde hareket etti. Darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlayarak emirler verdi. Yönettiği darbe girişimine iştirak eden Karakuş'un, FETÖ/PDY yöneticisi olduğu deliller kapsamında anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

Şüpheli Adil Öksüz'ün 14 Mart 2016'da Ankara'ya gelerek gerçekleştirdiği toplantı sonrası 17 Mart'ta Amerika'ya gittiği, 21 Mart'ta Türkiye'ye dönüş yaptığına işaret edilen iddianamede, "17-21 Mart aralığında şüphelilerden Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç, Amerika'da, askeri şüphelilerden Tümgeneral İdris Aksoy ve Kubilay Selçuk'un İngiltere, Hakan Karakuş'un da Amerika'da bulunduğu tespit edildi. Bu dönemde örgüt lideri Fetullah Gülen ile Amerika'da darbenin nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı, 21 Mart'ta Gülen'in yeşil cübbe giyerek 'www.herkul.org' isimli internet sitesi üzerinden örgüt mensuplarına dolaylı mesajlar verdiği anlaşılmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un askeri şüphelilerle geçen yıl 17-21 Mart aralığında Amerika'da Gülen ile gerekli istişareleri yaptıktan sonra Türkiye'ye döndükleri ve darbeye hazırlık çalışmalarına devam ettikleri vurgulandı.

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından Karakuş ile saat 06.00'da yapılan görüşmelerde bütün uçakların indiği ve bütün pilotların filoya gittiği bilgisini verdiğine değinilen iddianamede, bu bilginin ilerleyen dakikalarda yalan olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

İddianamedeki ifadelerden

İddianamede, Ramazan Bayramı öncesi Karakuş'un, "Terör örgütleri, önemli kamu kurum ve binalarına saldırılar planlıyor. Bu yönde istihbarat alındı. Görevin nerede ve ne zaman icra edileceğini bilmiyorum. Koordinatlar havada verilecek. Uçuşların da girildiği sistem olan muhabere yönetimi sistemine şu anda girilmeyecek. Görev bitimi girilecek. 143. Filo'da istihbaratçılardan ve hedef analiz uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu kuruldu. Hedefler buradan bildirilecek. Dışarıya sızma olmaması için bu şekilde davranıyoruz. Başka üslerden de bu harekata katılım olacak." şeklindeki ifadesi de yer aldı.

Karakuş'un terör operasyonu yapılacağını belirterek, darbe girişimine katılacak personelin cep telefonlarını topladığı bildirilen iddianamede, bir tanık da Karakuş'un bütün konuşmaları Akıncılar Üssü'ndeki uçuş kontrol kulesinden yaptığını, uçakları yönlendirdiğini söylediği aktarıldı.

Şüphelilerden biri de Karakuş'un darbe girişimi öncesi verdiği brifingde, "Size görev vereceğim. Verilen görevleri yapın. Bugün çok büyük bir harekat olacak. Genelkurmay, emniyet, kuvvet karargahları, Meclis gibi yerlerin terör örgütü PKK ve DEAŞ ortak eylemiyle işgali konusunda istihbarat alındı. Bu konuda size verilecek görevler için hazır olun. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da buraya gelecek." dediğini kaydetti.