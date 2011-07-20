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Akın: Psikolojik baskıdan suçu kabul ettim

Şike soruşturmasında tutuklanan futbolcu İbrahim Akın, "Savcılıkta uygulanan psikolojik baskı nedeniyle gerçek olmamasına rağmen suçu kabul etmiş bulunmaktayım" dedi.

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şike soruşturmasında tutuklanan futbolcu İbrahim Akın, "Savcılıkta uygulanan psikolojik baskı nedeniyle gerçek olmamasına rağmen suçu kabul etmiş bulunmaktayım" dedi. 

Şike soruşturması kapsamsında tutuklanan futbolcu İbrahim Akın, avukatı Hakkı Kurtuluş aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.  



Basında yer alan 'Şikeyi İbrahim Akın itiraf etti' şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldığını ifade eden İbrahim Akın açıklamasında şunları söyledi: 

“Savcılık sorgum esnasında soruşturma savcısı Mehmet Berk’in şike olayını itiraf etmem halinde tutuklanmayacağım yönündeki beyanları ve uygulamış olduğu psikolojik baskı nedeniyle gerçek olmamasına rağmen suçu kabul etmiş bulunmaktayım. 

Emniyette vermiş olduğum ifadede açıkça reddettiğim hususların savcılıkta kabul edilmiş olmasını temel sebebi bahsetmiş olduğum psikolojik baskıdır. 

Konuyla ilgili itirazlarımı ve savunmamı yargılama aşamasında yapacağımı ve gerçek dışı iddiaların tamamını reddettiğimi saygılarımla kamuoyunun bilgilerine sunarım.” 


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