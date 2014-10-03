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Akın İpek'ten Kimse Yok Mu'ya 450 bin lira bağış

Bakanlar Kurulu kararı ile izinsiz yardım toplama yetkisi elinden alınan Kimse Yok mu Derneği'ne Akın İpek'ten destek geldi

03 Ekim 2014 18:54

Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, Bakanlar Kurulu kararı ile izinsiz yardım toplama yetkisi elinden alınan Kimse Yok mu Derneği'ne yaklaşık 450 bin liraya denk gelen 1000 kurban bağışladı.

Dünyanın 113 ülkesinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Kimse Yok mu Derneği'ne destek olmak için bağışta bulunduğunu açıklayan İpek mesajında şunları söyledi:

"Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Vatansever Emniyet Teşkilatımız, Ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlığın başındaki musibetlerin defi adına Allah rızası için kesilmek üzere Kimse Yok Mu Derneği'ne 1000 Kurban (450 BİN TL) bağışlıyorum"

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