'Paralel yapı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul’da gözaltına alınan İpek, karayoluyla sabah saatlerinde Ankara'ya getirilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İpek, daha sonra Ankara Adliyesine sevk edilmişti.

İpek, burada soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevli cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Savcı, ifade işlemi sonunda İpek'i "Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Cafer Tekin İpek'in annesi Melek İpek, kardeşleri ve bazı yakınları da ifade işlemi sırasında adliyede beklemişti.

İddiaya göre İpek, yöneticililiğini yaptığı halka açık şirketlerin gelirlerinden, kanuna aykırı biçimde yönetim kurulu üyelerine 107 milyon lira fazla para dağıtılması, 170 milyon lira usulsüz bağış yapılması ve başka şirketlere 70 milyon dolar aktarılmasıyla suçlanıyor.

İpek'e, zarar etmelerine karşın sahibi olduğu basın yayın kuruluşlarına 353 milyon lira aktararak, ‘paralel yapı’yı ayakta tutmak ve örgüt lehine yayın yapmak suçlama da yönetildi.

İpek'in ise buna, yayınlardan kendisinin de rahatsız olduğu ancak "konuşmasına karşın yayın yönetmenlerine söz geçiremediği" yanıtını verdiği savunuldu.

Cafer Tekin İpek hakkında, daha önce savcılığın talebiyle sulh ceza hakimliğinin yurt dışına çıkış yasağı getirdiği belirtildi.