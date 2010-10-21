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Akın Birdal: KCK davaları hukuk dışıdır

BDP'lilerin de bulunduğu bir grup KCK davaları sebebiyle yapılan tutuklamaları meclis önünde oturarak protesto etti.

21 Ekim 2010 03:00

T24 - İçlerinde BDP'li Akın Birdal ve Hasip Kaplan'ın da bulunduğu bir grup KCK ve Devrimci Karargah Örgütü operasyonları sonucunda yapılan tutuklamaların hukuksuzluğunu protesto etmek için meclis önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.


Başkentte, aralarında BDP milletvekilleri Akın Birdal ve Hasip Kaplan'ın da bulunduğu bir grup, KCK ve Devrimci Karargah Örgütü operasyonları kapsamındaki tutuklamaları protesto etti.


Birdal ve Kaplan'ın aralarında bulunduğu çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarına mensup bir grup, Meclis Dikmen kapısı önünde toplandı. ''Tutuklama terörüne son'', ''Sıra kimde?'' dövizleri taşıyan gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.


Gruptakiler adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Gökhan Asan, ''KCK ve Devrimci Karargah Örgütü Operasyonlarının hukuksuz olduğunu'' savundu. Operasyonlar ve tutuklamaların siyasi komplo olduğunu savunan Asan, ''Şimdi sıra kimde? Demokrasi, barış ve özgürlük savunucularını yalanlarınızla, yarattığınız sahte delillerle tutuklayarak susturacağınızı mı sanıyorsunuz? Daha kaç genel başkanın eline kelepçe vuracaksınız?'' dedi.


Akın Birdal da konuşmasında, daha önce de değiştirilen anayasanın bir kez daha değiştirilmiş olmasının bir karşılığının olmadığını savunarak, ''Demokratik, sivil bir anayasanın daha eşitlikçi, özgürlükçü olacağını belirtmiştik. Yaşananlar bizi haklı çıkarıyor. KCK davaları hukuk dışıdır. Sosyalist Demokrasi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Platformu sözcülerinin neyle suçlandığını dahi basından öğreniyoruz'' diye konuştu.


Açıklamanın ardından Birdal ve Kaplan ile protestoculardan beş kişi, diğer BDP milletvekilleriyle görüşmek üzere Meclis'e girdi. Gruptakiler, Meclis Dikmen kapısı önünde bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

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