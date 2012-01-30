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Yaşam

Akıllı telefonlarda F Klavye devri

Sony Xperia akıllı telefonlar artık Türkçe F klavye desteği ile gelecek.

30 Ocak 2012 02:00

T24 - Sony Xperia akıllı telefonlar artık Türkçe F klavye desteği ile gelecek. iOS 5 ile birlikte Türkçe F klavye seçeneğinin geleceği duyurulmuş, fakat Apple açıklama yapmadan bu opsiyonu kaldırmıştı.
 

Sony, Xperia S ve sonrasında çıkacak tüm Xperia akıllı telefonlarda Türkçe F klavye desteği sunacağını açıkladı.


80’lerde Türkiye’deki ilk kişisel bilgisayarların İngilizce Q klavye ile ithal edilmesiyle ülkemize giren Q klavye bugün Türkiye’nin en yaygın klavye düzeni. Ancak, Q klavyenin Türk dilinin harf sıklığına uygun olmaması nedeniyle Türkiye’de klavyeye bakmadan yazabilen kullanıcıların oranı ABD ve Avrupa’ya göre çok daha düşük.


Bakanlık düzeyinde yapılan araştırmalarda, Türkçe F klavyenin tuşlara bakmadan yazma alışkanlığını yaygınlaştırarak ekonomide üretkenliği arttıracağı ve bilgi toplumuna dönüşümde genç kuşakların teknolojiye erişimini kolaylaştıracağı belirtiliyor.


F klavye, kamu kuruluşlarında ve basında yoğun olarak tercih ediliyor.


Türkçe F klavyenin Fatih projesi kapsamında dağıtılacak 10 binlerce tablet bilgisayarda da ön tanımlı olarak sunulması bekleniyor.



iPhone henüz yapmadı


Apple’ın Mac bilgisayarlarında ve Lenovo’nun yeni dizüstü modellerinde de F klavye opsiyonu mevcut.


iOS 5’in beta sürümüne Türkçe F klavye eklenmiş fakat bu özellik daha sonraki sürümlerden çıkarılmıştı.


 

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