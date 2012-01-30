Akıllı telefonlarda F Klavye devri

T24 - Sony Xperia akıllı telefonlar artık Türkçe F klavye desteği ile gelecek. iOS 5 ile birlikte Türkçe F klavye seçeneğinin geleceği duyurulmuş, fakat Apple açıklama yapmadan bu opsiyonu kaldırmıştı.



Sony, Xperia S ve sonrasında çıkacak tüm Xperia akıllı telefonlarda Türkçe F klavye desteği sunacağını açıkladı.



80’lerde Türkiye’deki ilk kişisel bilgisayarların İngilizce Q klavye ile ithal edilmesiyle ülkemize giren Q klavye bugün Türkiye’nin en yaygın klavye düzeni. Ancak, Q klavyenin Türk dilinin harf sıklığına uygun olmaması nedeniyle Türkiye’de klavyeye bakmadan yazabilen kullanıcıların oranı ABD ve Avrupa’ya göre çok daha düşük.



Bakanlık düzeyinde yapılan araştırmalarda, Türkçe F klavyenin tuşlara bakmadan yazma alışkanlığını yaygınlaştırarak ekonomide üretkenliği arttıracağı ve bilgi toplumuna dönüşümde genç kuşakların teknolojiye erişimini kolaylaştıracağı belirtiliyor.



F klavye, kamu kuruluşlarında ve basında yoğun olarak tercih ediliyor.



Türkçe F klavyenin Fatih projesi kapsamında dağıtılacak 10 binlerce tablet bilgisayarda da ön tanımlı olarak sunulması bekleniyor.

iPhone henüz yapmadı



Apple’ın Mac bilgisayarlarında ve Lenovo’nun yeni dizüstü modellerinde de F klavye opsiyonu mevcut.



iOS 5’in beta sürümüne Türkçe F klavye eklenmiş fakat bu özellik daha sonraki sürümlerden çıkarılmıştı.



