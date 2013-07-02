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Bilim / Teknoloji

Akıllı telefonlara mobil flaş geliyor

Kameraları her yeni modelde daha da gelişen akıllı telefonlar, fotoğraf makineleriyle girdikleri rekabeti daha da kızıştıracak. Mobil flaş aksesuarıyla gece çekimi mümkün olacak.

02 Temmuz 2013 14:57

‘iblazr’ adını taşıyan mobil flaş aksesuarı, dört adet güçlü LED’den oluşuyor. Kendine özel yazılımla çalışan aksesuar, iOS ve Android telefonlarda video ve fotoğraf çekerken aydınlatma yapmak için kullanılabiliyor.

Sadece 10 mm kalınlığında olan iblazr, standart 3,5 mm’lik kulaklık girişinden telefonlara bağlanıyor. iPhone’larda kulaklık girişinin telefonun altına alınmış olması aksesuarın bu telefonlarda kullanımını zorlaştırabilir.

Ayrıca aksesuar bağlantı olarak yalnızca yuvarlak kulaklık girişini kullandığından istendiği yöne döndürelerek ön kameradan çekim yapılırken kullanılabiliyor.

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