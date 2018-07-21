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Bilim / Teknoloji

Akıllı telefonlar için en tehlikeli uygulamalar açıklandı

Appthority'in listesinde yer alan uygulamaların büyük kısmında bilgi sızıntısı veya diğer şüpheli aktiviteler tespit edildi

21 Temmuz 2018 04:00

Siber güvenlik şirketi Appthority uzmanları, akıllı telefonlar için en tehlikeli uygulamaların listesini hazırladı.

Appthority uzmanlarının açıklamasınagöre Android ve iOS cihazlar için en güvenli uygulamaların WhatsApp ve Facebook Messenger olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar ayrıca Apple hayranlarını Waze, Android tabanlı akıllı telefonların sahiplerini ise Telegram mesaj servisini kullanmalarına karşı uyardı.

Listede yer alan uygulamaların büyük kısmında bilgi sızıntısı veya diğer şüpheli aktiviteler tespit edilmişti.

Tehlikeli uygulamalar listesine genelde mesajlaşma ve sosyal medya programları ile tanışma servislerinin yer aldığı kaydedildi.

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akıllı telefonsiber güvenlikAppthority
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