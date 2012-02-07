Akıllı telefonlar bilgisayarları geçti

T24 - Bugüne dek akıllı cep telefonlarından hep daha fazla satan PC'ler, ilk kez geriye düştü. Üstelik bu "PC"lere laptop'lar ve masaüstü PC'ler yanında tabletler ve netbook'lar da dahil.



Araştırma firması Canalys, geçtiğimiz günlerde 2011'in son çeyreği için sevkiyat tahminlerini yayınladı. Veriler içinde yıllık rakamlara baktığımızda ise 2011'de sevk edilen 488 milyon akıllı cebin yanında, dağıtılan istemci PC'si sayısının 414 milyon olduğu dikkat çekti. Görünüşe bakılırsa iPad ve Kindle Fire'ın başarısı bile PC'lerin geriye düşmesine engel olamıyor.



Canalys ikinci başkanı Chris Jones, akıllı ceplerin istemci PC'leri geçmesinin önemli bir kilometre taşı olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. Canalys, Apple'ın iPhone 4S ve iPad, Samsung'un ise Galaxy S II lie oldukça iyi bir sene geçirdiğini söylerken, Nokia'nın yeni Lumia ceplerinin iyi tasarlandığını ve ümit vaadettiğini de aktarıyor. Canalys, yeni yılda RIM'den de ümitli ve şirketin yeni bir platforma geçişi başarıyla gerçekleştirdiğini düşünüyor.



İşte 2011'in 4. çeyreğinde cep telefonu ve bilgisayarların toplamda sevkiyat rakamları... Büyüme oranı 2010 ve 2011'in 4. çeyreğindeki büyüme oranını ifade ederken, Toplam Büyüme ise 2010-2011 yılları arasındaki büyüme oranını gösteriyor.

