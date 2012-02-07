T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Akıllı telefonlar bilgisayarları geçti

Bugüne dek akıllı cep telefonlarından hep daha fazla satan PC'ler, ilk kez geriye düştü.

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Bugüne dek akıllı cep telefonlarından hep daha fazla satan PC'ler, ilk kez geriye düştü. Üstelik bu "PC"lere laptop'lar ve masaüstü PC'ler yanında tabletler ve netbook'lar da dahil.


Araştırma firması Canalys, geçtiğimiz günlerde 2011'in son çeyreği için sevkiyat tahminlerini yayınladı. Veriler içinde yıllık rakamlara baktığımızda ise 2011'de sevk edilen 488 milyon akıllı cebin yanında, dağıtılan istemci PC'si sayısının 414 milyon olduğu dikkat çekti. Görünüşe bakılırsa iPad ve Kindle Fire'ın başarısı bile PC'lerin geriye düşmesine engel olamıyor.


Canalys ikinci başkanı Chris Jones, akıllı ceplerin istemci PC'leri geçmesinin önemli bir kilometre taşı olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. Canalys, Apple'ın iPhone 4S ve iPad, Samsung'un ise Galaxy S II lie oldukça iyi bir sene geçirdiğini söylerken, Nokia'nın yeni Lumia ceplerinin iyi tasarlandığını ve ümit vaadettiğini de aktarıyor. Canalys, yeni yılda RIM'den de ümitli ve şirketin yeni bir platforma geçişi başarıyla gerçekleştirdiğini düşünüyor.


İşte 2011'in 4. çeyreğinde cep telefonu ve bilgisayarların toplamda sevkiyat rakamları... Büyüme oranı 2010 ve 2011'in 4. çeyreğindeki büyüme oranını ifade ederken, Toplam Büyüme ise 2010-2011 yılları arasındaki büyüme oranını gösteriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24