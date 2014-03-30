Akıllı telefonlar Bakanlar Kurulu'nu dinlemedi, saatleri bir gün önceden ileri aldı

Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye 'de saatler 31 Mart Pazartesi gece 03:00'dan itibaren bir saat ileri alınacak. Ancak bazı akıllı telefon ve bilgisayarlar, yaz saatine bugünden geçti.

Kullanıcılar sabah uyanır uyanmaz telefonlarının dünya ile aynı anda bir saat ileri alındığını fark etti. Twitter üzerinden durumu dile getiren kullanıcıların bir kısmı ise bilgisayarlarının ileri saat uygulamasına bugünden geçtiğine dikkat çekti.

Microsoft'tan Türkiye'ye özel yaz saati güncellemesi

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, yaz saati uygulamasında herhangi bir karışıklık yaşanmaması için yazılım devi Microsoft haftalar önce Windows işletim sistemleri için özel bir güncelleme hazırlamış ve kullanıcılara sunmuştu. Böylece bu güncellemeyi indirenler dünya ile aynı anda değil bir gün sonrasında bilgisayar saati bir saat ileri alınacaktı. Bu güncellemeyi bilgisayarına kurmayanlar ise bugünden yaz saati uygulamasına geçmiş durumda.

Akıllı telefonlar da Bakanlar Kurulu'na uymadı



GSM şebekelerinden bağımsız olarak dünya saatine uyan ve yaz saati uygulamasına bugünden geçen akıllı telefonlar ise vatandaşı zor durumda bıraktı. Kullanıcılar sabah kalktıklarında analog duvar veya kol saatlerinde telefonlarına göre saatin bir saat geri olduğunu fark edince manuel olarak telefonlarının saatlerini değiştirmek durumunda kaldı. Eğer telefonunuz bugünden yaz saati uygulamasına geçtiyse saat ayarlarına girerek sistem saatini bir saat geri alabilirsiniz.

MOBISAD akıllı telefonlarda saat sorun olmayacak demişti

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Genel Sekreteri Ömer Kavas, önceki gün yaptığı açıklamada akıllı telefonların ve bilgisayarların dünyadaki diğer ülkelerle birlikte 1 gün önce ileri saat uygulamasına geçebileceğini ilişkin tartışmaları değerlendirmiş, söz konusu cihazları üreten firmaların yanı sıra, her operatörün de uydularla bağlantı kurarak gerçek zamanı oradan almalarını sağlayan sistemleri bulunduğunu belirtmişti. Kavas, bu nedenle Türkiye’de kullanılan akıllı telefon ve bilgisayarların bugün ileri saat uygulamasına geçmesinin söz konusu olmadığını ifade edip “Vatandaşlar bu konuda rahat olabilirler” demişti.

THY'den yaz saati açıklaması

Saatlerin ileriye alınmasıyla ilgili olarak THY’den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “30 Mart’ta gerçekleşecek olan seferlerimizin Türkiye çıkış ve Türkiye varış saatleri 24 Şubat’a kadar alınan biletlerde belirtilen tarife saatlerinden 1 saat erken gerçekleşecektir. 24 Şubat 2014 ve sonrası düzenlenen biletlerde gösterilen tüm sefer saatleri rezervasyon tarihine bağlı olmaksızın güncel olup, ilgili yolcularımız söz konusu değişiklikten etkilenmeyecektir” denildi.